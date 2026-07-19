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韓國新人男團CORTIS出道不到一年，昨（18）日他們展開首場世界巡迴演唱會《PUT YOUR PHONE DOWN》，沒想到演出結束後卻掀起大批粉絲不滿，不僅被批內容空洞，歌曲〈YCC〉更是唱了五次，讓大家無奈問：「把我們當盤子？」由於CORTIS正式發行的歌曲僅約12首，因此將近2小時的演唱會歌單大量重複，現場粉絲統計，〈YCC〉一共唱了5次，〈REDRED〉演唱4次，〈FaSHioN〉、〈ACAI〉等歌曲也各重複3次，整場演出約1小時40分鐘，不僅沒有換裝、沒有VCR影片，也沒有翻唱舞台或小分隊演出，讓不少歌迷大失所望。再加上門票全區售價14萬3000韓元（約台幣3100元），不少粉絲認為演出內容與票價不成正比，紛紛在社群怒轟：「同一首歌一直重唱是在開玩笑嗎？」、「把粉絲當盤子」、「公司吃相真的很難看。」CORTIS由Martin、James、Juhoon、嚴成玹及安乾鎬5位成員組成，是BTS的師弟團。雖然首場巡演評價兩極，但後續仍將前往加拿大多倫多、美國紐約、日本神奈川等9座城市舉辦巡演，面對鋪天蓋地的負評，經紀公司是否會調整歌單及演出內容，目前尚未有消息出爐。