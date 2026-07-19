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▲本屆世界盃西班牙、阿根廷在決賽碰面，在此役之前兩隊都還未嚐敗績。（圖／X@FIFAWorldCup）

▲西班牙VS阿根廷台灣時間明（20）日凌晨三點開始，年僅19歲的西班牙天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）與39歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的跨世代對決。（圖／翻攝FIFA World Cup X）

2026年世界盃將於明（20）日迎來最終章，冠軍戰將由衛冕軍阿根廷對決西班牙。這場世紀之戰最大的焦點正是39歲球王梅西（Lionel Messi）與19歲巴薩新星亞馬爾（Lamine Yamal）的跨世代對決。賽前數據網站《Opta》透過進球、射門、跑動距離、防守效率與盤帶等多項數據分析兩隊實力，並預測西班牙的奪冠機率高達59.6%。本屆世界盃一路殺進決賽，阿根廷展現驚人的進攻效率，目前累積攻入19球，是所有參賽隊伍中火力最強的球隊之一。數據顯示，自2022年卡達世界盃首戰爆冷以1：2敗給沙烏地阿拉伯後，阿根廷在世界盃正賽已連續13場比賽至少攻進2球，展現穩定且強大的得分能力。相比之下，西班牙雖然創造更多射門機會，但目前僅攻進13球，比阿根廷少了6球，進球數與預期進球值（xG 13.3）相當接近，顯示得分效率較為平均。兩隊最大差異之一在於遠射能力。阿根廷本屆已有5次禁區外破門紀錄，而西班牙至今仍沒有任何遠距離射門轉化為進球，顯示阿根廷在破解密集防守時，多了一項重要的武器。雖然阿根廷擁有恐怖攻擊火力，但西班牙最大的優勢則來自防守。《Opta》數據指出，西班牙本屆世界盃至今僅失1球，是所有球隊最低紀錄之一，預期失球值（xGA）更只有2.1，同樣排名大會最佳。西班牙在準決賽面對法國時，即使是交手姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的豪華攻擊群，仍成功限制對手發揮。法國全場雖曾14次完成射門，但西班牙僅讓對手踢出4次射正。相比之下，阿根廷雖然進攻強悍，但一路晉級過程中曾兩度踢進延長賽，比西班牙多消耗整整約1小時比賽時間，體能狀況將成為決賽一大變數。運動能力方面，阿根廷因多踢兩場延長賽，因此總跑動距離高於西班牙；但若換算成90分鐘數據，西班牙球員的跑動量與衝刺次數反而更高。此外，西班牙在前場壓迫與高位逼搶方面表現突出，禁區附近成功奪回球權次數僅次於烏拉圭，展現強大的防守侵略性。兩隊同樣重視控球，但並非單純依靠控球率取勝。阿根廷近期增加傳中比例，而西班牙則在空中對抗方面占優；另一方面，阿根廷的盤帶成功率略高於西班牙。其中最具象徵性的數據，就是兩隊合計209次盤帶嘗試中，有高達43%來自梅西與亞馬爾兩人。這場決賽，也將成為兩位巴薩10號球員的世代交替舞台。根據《Opta》18日公布的超級電腦模擬結果，在2萬5000次模擬中，西班牙有59.6%的機率奪下2026世界盃冠軍，阿根廷衛冕成功機率則為40.4%。除了國家隊榮耀，這場決賽還寫下多項歷史紀錄。梅西將以39歲25天成為世界盃決賽史上最年長出場球員；而亞馬爾則以19歲6天成為決賽史上第3年輕的非門將球員，僅次於1958年的巴西球王比利（Pelé）與1982年的義大利名將貝爾戈米（Giuseppe Bergomi）。一邊是尋求完美謝幕、追逐第二座世界盃冠軍的梅西；另一邊則是準備接班、挑戰足球新王朝的亞馬爾。新舊巴薩10號的首次世界盃正面交鋒，也將成為這場決賽最受矚目的焦點。