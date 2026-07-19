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中信兄弟重砲曾頌恩今（19）日全壘打大賽決賽，以10轟蟬聯全壘打打王寶座，連續2年高捧獎盃，他賽後笑說很開心可以連霸，但也很氣自己最後30秒公益金球時間，沒有打出更多全壘打，至於明年是否想挑戰3連霸，曾頌恩沒有給出正面回覆，但笑說聯盟有跟他討論，未來是否以大魔王的形式，接受各家好手挑戰，並透露事前就跟江坤宇有約定，若是奪冠拿到10萬元獎金，將會去吃吃到飽慶祝。曾頌恩透露，壓軸登場的節奏，會因應前面對手的成績而變，隊友宋晟睿打出9轟，讓自己感受到一些壓力，但最後還是挺住奪冠。曾頌恩去年決賽14轟、今年10轟，但近2季賽季中打擊近況都不盡理想，「打這個當然跟比賽還是有差別，每顆都要全力揮擊的感覺其實還不錯。希望這次回去開打之後，也可以把好的感覺帶到比賽上面。」當被問到明年是否要挑戰中職史上首位全壘打大賽三連霸好手，曾頌恩笑說要看狀況，「他們（聯盟）好像是要叫我當魔王，因為獎金都有提升，希望能夠踴躍參加的人越來越多，可以讓更多選手來參加，就不會有遞補參賽的問題。」當被問到最想跟誰在全壘打大賽對決時，曾頌恩點名就是魔鷹，「那就挑個最強的大魔王－魔鷹，因為我第一年打明星賽的時候他就有打，他打了24支。我就覺得，那其實還蠻扯的，因為我們能打到十幾支就其實已經算很厲害了，他可以打二十幾支，真的是大魔王。」至於明星賽10萬奪冠獎金，曾頌恩跟餵球投手江坤宇有約好，「他就講說『我們會二連霸』，我就說如果真的二連霸，那我們去吃個吃到飽。他還蠻有自信我們會二連霸的。」攤開中職歷史，林智勝曾於2009、2015、2016年三度奪冠，曾頌恩表示有難度，「如果明年有機會我就來打，然後挑戰一下紀錄。挑戰完就拒絕參賽了。」