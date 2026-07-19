我是廣告 請繼續往下閱讀

針對英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）近期就台灣半導體供應鏈韌性所發表的相關言論，經濟部今（19）日嚴正回應，台灣至今未曾發生半導體供應鏈全面中斷，過去多次全球晶片短缺台灣業界也都配合加速供給，顯見我國在供應鏈安全與能源穩定方面具備充分應變能力，對於不符事實或過度臆測的說法，社會各界應審慎看待。英特爾前執行長季辛格近日在接受外媒訪問時，提到全球過度依賴台灣晶片一事，台灣在地緣政治緊張加劇下的脆弱性，如果中國完全切斷台灣能源供應，將導致台灣面臨電力危機，對全球造成的經濟衝擊，恐將超越1930年代的「經濟大蕭條」。對此說法，經濟部今日說明，台灣長期在全球半導體及人工智慧產業供應鏈中扮演關鍵角色，具備高度整合的產業聚落與完善的基礎設施。過去經歷多次強烈地震、COVID-19疫情導致的全球物流中斷，以及多起國際能源危機，均能有效因應、維持產業穩定運作，並逆勢達成經濟高度成長，也彰顯政府與產業界長期提前部署、整體供應鏈及能源體系具備高度韌性。雖然台灣雖地處多地震及颱風的區域，經濟部表示，自1999年921地震以後，過去25年來經歷多次強震及颱風，如2024年的0403花蓮強震等，幾乎未有半導體工廠因此停工超過一天，且即便少數廠區產線略受影響，但其他仍持續運轉中、且加速生產彌補缺口。台灣ICT及半導體供應鏈密集，廠商間合作密切、互相支援，成功提升台灣整體供應鏈韌性。在進口能源布局方面，經濟部也指出，已持續推動油氣進口來源多元分散，並透過中長約採購、現貨市場彈性調度及安全存量管理等機制，降低單一區域或單一供應來源風險，目前國內油氣安全存量均高於法定標準，供應充足無虞。因應美伊戰事，經濟部能源應變小組對於中東情勢均有掌握，目前油氣供應充足，並對冬季的需求已有具體採購方案與備援規劃因應，請民眾安心。至於電力供應部分，經濟部說，2025年在台電公司妥善調度下，全年備轉容量率皆達6%以上，其中高於10%（代表供電充裕綠燈）天數達 342 天。政府每年均滾動檢討電力供需規劃，進行用電需求評估時業已納入未來半導體產業擴廠、資料中心及AI科技等新增用電需求，並結合深度節能成效，寬估2026~2035年用電需求年均成長率約為2.5%。同時，台電也加快推動「強化電網韌性建設計畫」，全面提升全國電網面對突發事故、極端氣候及區域性風險事件的因應能力。經濟部強調，面對國際局勢變化及極端氣候挑戰，政府將持續強化能源供應安全、電力系統韌性與多元調度能力，並且同時強化產官學研合作、提升供應鏈韌性，確保面對突發事故與外部風險的因應能力，以維持經濟穩定成長、產業持續發展。