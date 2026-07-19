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麥當勞：買一送一！FIFA球星杯「世界杯」倒數開賣

麥當勞球星杯「世界杯」倒數開賣！

▲台灣麥當勞「FIFA世界盃餐」球星杯最後開賣。（圖／業者提供）

肯德基：炸雞買一送一、蛋撻買6送6！世界盃優惠爽吃

漢堡買一送一！

蛋撻買6送6！

漢堡王：世界盃買一送一！華堡日套餐169元

買一送一！

1+1自由配！

雙堡99元！

▲漢堡王華堡日最後一天！「暑假FUN開吃」優惠券爽吃一堆「買一送一」。（圖／漢堡王提供）

必勝客：世界盃買一送一！199元大披薩平日優惠

大披薩買一送一！

199元大披薩！

拿坡里：世界盃199元套餐優惠！

達美樂：世界盃5折披薩優惠！

5折披薩優惠！

▲達美樂李多慧「心動小卡」即將送完。（圖／達美樂提供）

頂呱呱：世界盃買一送一！炸雞桶67折

三商炸雞：世界盃7塊炸雞199元！是拉差泡菜豬排刈包開賣

摩斯漢堡：世界盃79元起「雞省優惠餐」開吃！

繼光香香雞：世界盃應援套餐88折！預測冠軍「免費吃香香炸雞」

Popeyes：世足雞戰餐優惠！炸雞8塊299元

2026 FIFA世界盃足球賽將進入最終決賽，球迷們快吃11大速食優惠「買一送一」應援！麥當勞、漢堡王、肯德基、頂呱呱都「買一送一」，199元爽吃必勝客披薩、拿坡里炸雞餐，本文再整理達美樂、摩斯漢堡、三商炸雞、Popeyes、繼光香香雞一次看。麥當勞表示，本周APP全球版最新優惠券應援球賽！◾️美墨莎莎醬牛肉堡套餐「免費送4塊麥克雞塊」◾️美墨莎莎醬辣雞堡套餐「免費送4塊麥克雞塊」◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠◾️單點帕瑪森主廚雞腿堡「免費送小薯」◾️買任一分享盒「免費送中薯」歡樂送不適用◾️歡樂送限定！買任一分享盒「免費送大薯」◾️單點早餐「免費送薯餅」麥當勞表示，台灣麥當勞自7月1日起至7月28日（或售完為止）推出「FIFA世界盃餐」，每個套餐皆含主餐、中薯、38元飲品及「經典球星杯」乙個（共6款設計，款式隨機供應、不可挑款），讓麥當勞用經典美食邀請消費者一同感受世足熱潮。「FIFA世界盃餐」6款球星杯包括：「黃金右腳」貝克漢（David Beckham）、「亞洲球王」孫興慜（Son Heung-min）、「西班牙新星」亞馬爾（Lamine Yamal）、「巴西足球魔術師」小羅納度（Ronaldinho）、「法國傳奇前鋒」亨利（Thierry Henry）共5位跨世代球星傳奇；及麥當勞人氣角色「奶昔大哥」。肯德基推出世界盃「瘋足球 挺你到炸」炸雞優惠，7月14日至7月27日：◾️（原價376元）。◾️（原價588元）。◾️7月14日至7月20日，（原價497元，是拉差數量有限送完為止）。◾️7月21日至7月27日，（原價497元）。肯德基再加碼，即日起至7月20日，外送全館不限品項滿399元免運費，不用優惠碼、直接折抵外送費39元；外送消費滿800元 ，輸入優惠代碼「800FREE 」， 再加碼送「6入原味蛋撻禮盒」一盒。漢堡王暑假華堡日最後一天，（原價231元）；，加碼優惠升級吃更飽。漢堡王應援世界盃足球賽，即日起至8月16日開吃：◾️◾️推薦「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元、「小華堡＋小薯」89元。◾️、平均一顆漢堡50元有找。提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。◾️；或可外帶大披薩買一送一、外送買大送小優惠（原價700元）。◾️口味包括：炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷，總共10款口味都優惠。拿坡里表示，（原價485元），共有1腿排、1雞腿、1雞翅可享用。即日起至7月20日，三商i美食卡APP免費領取優惠券，爽吃（原價389元），不需扣點、不限領取張數，使用至7月31日。應援世界盃足球賽，達美樂即日起至8月23日，開吃披薩優惠：◾️另有52折起外送優惠，加碼免費送限量李多慧「心動小卡」優惠活動倒數！提醒大家，部分門市閃卡提前送完，想收藏的人最後開搶囉。應援世界盃足球賽爽吃炸雞優惠！頂呱呱天天買一送一，最後菜單一覽：◾️◾️三商炸雞暑假跟上世界盃足球熱！（原價455元），應援球賽也能划算開吃速食優惠。全新「是拉差泡菜豬排刈包」則以台灣刈包結合泰式是拉差醬，搭配酥脆日式炸豬排與爽脆黃金泡菜，創新酸、辣、香、脆口感一次嚐鮮。摩斯漢堡暑假再推出「MOS夏日好食雞」優惠：◾️7月20日至7月24日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥海洋珍珠堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️7月27日至7月31日：「和風玉子珍珠堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「摩斯炸蝦堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️即日起至7月31日：平日「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」任選2杯特價99元。繼光香香雞應援2026世界盃足球賽，即日起至7月19日，最後開吃應援套餐88折優惠：◾️優惠價342元。◾️優惠價365元繼光香香雞粉專Facebook、Instagram或Threads舉辦「冠軍預測抽獎活動」，只要留言預測哪一隊奪冠，即可獲得抽獎資格，有機會獲得「香香炸雞」兌換券乙張（每個帳號限留言一次，重複留言不列入計算）Popeyes應援世界盃推出同步開喝，也可選經典檸檬飲、第二杯以價低者計算。