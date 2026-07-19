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準備前往日本的民眾要注意了！日本本周將迎來「災害級酷暑」，氣象預報顯示，名古屋市可能在本周二到周五連續四天出現40度高溫，東京熱度也相當驚人。根據日本氣象協會旗下tenki.jp報導，在本周一海之日三連休過後，日本的炎熱程度將再度升級，迎來災害級酷暑，特別是名古屋市，從21日至24日恐將連續幾天出現最高氣溫達40度以上的「酷暑日」。此外，東京都心也預測從20日起，連續4天出現35度以上的「猛暑日」。專家警告，這波高溫已達危害生命的災害等級，民眾務必做好萬全防範。日本氣象協會指出，受到太平洋高壓勢力增強影響，三連休結束後日本各地熱度加劇。尤其是東海地區預計將出現災害級高溫，名古屋市在21日至24日期間，每天最高氣溫都有可能突破40度。岐阜市在22日至24日預計也將面臨同等酷暑。若觀測到40度以上高溫，將會是日本全國今年首例。東京都心部分，20日的最高氣溫預計將達36度，成為今年首個超過35℃的猛暑日，且高溫預計將一路持續到23日。關東內陸地區的熱度同樣驚人，例如前橋市預估將飆至38度，體感溫度將超越人體正常體溫。在日本全國914個觀測點中，預估22日與23日兩天，氣溫超過35度的站點數將在今年首度突破200處。從九州到東北的廣大範圍，都將籠罩在危險的高溫之下。日媒提醒，為了預防熱中暑，不要等到口渴才喝水。外出時建議穿著清涼透氣的衣物，並善用遮陽傘與帽子。在洗澡前後、起床後，也請先喝杯水。若大量出汗，除了補水，切記也要補充電解質；高齡者、嬰幼兒及行動不便者屬於中暑的高危險群，周遭親友應多加留意。