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▲未來一周台灣水氣偏多，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

午後雷陣雨再升級！中央氣象署針對16縣市發布「豪雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（19）日新竹縣有局部大雨或豪雨，臺中以北、嘉義以南、南投、雲林、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。◾影響時間：19日下午至19日晚上◾豪雨：新竹縣山區◾大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣山區氣象署預報員張承傳指出，西南風持續影響，明天台灣水氣依舊偏多，台灣海峽上空對流雲系發展旺盛，南台灣全天不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區上午多雲到晴，但午後雷陣雨發展旺盛，「中部以北、宜蘭、花蓮、台東山區」要注意局部大雨。周二至周五（7月21日至7月24日），太平洋高壓增強、西伸，環境轉吹南風至東風，台灣午後降雨的情況有所趨緩，主要集中在西半部、東半部山區，各地山區仍有局部大雨；周六東半部及恆春有不定時零星降雨，午後新竹以北地區及其他山區有短暫雷陣雨。