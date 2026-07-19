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▲吳宗憲向來對婚姻狀態十分低調，一向侃侃而談的他，每次談到妻子的相關話題時，總是保守許多。（圖／資料照）

藝人吳宗憲和老婆張葳葳育有3個女兒、1個兒子，包含吳姍儒（Sandy）、吳則含（Vivian）、吳奕佳（Olivia）及吳睿軒（鹿希派）。近日舉辦《憲憲同樂會》的他，在台上首度證實與張葳葳已經離婚12年，並透露財產全留給前妻。吳宗憲的婚姻狀況一直以來都受到外界關注，過去受訪時曾透露，自己為了工作與生活習慣而選擇獨居、睡沙發，與張葳葳分居多年。根據《星洲網》報導，昨晚他在馬來西亞舉辦《憲憲同樂會》，旗下藝人海產向女友求婚成功，而他也以「過來人」身分提醒對方要當個「有擔當、有肩膀」的男人，並證實與張葳葳已經離婚12年。吳宗憲提到當年在Sandy的協助下結束婚姻，並將財產全留給前妻，他在台上也以自身經歷勸戒海產「我們男人可以風流，但絕對不能下流，要當一個有肩膀、有擔當的男人，不要讓身邊的女人有任何怨言。」事實上，吳宗憲向來對婚姻狀態十分低調，一向侃侃而談的他，每次談到妻子的相關話題時，總是保守許多，表示：「不要問葳葳姐這個問題，一切都好，她現在是虔誠的基督徒，一心在教會活動。」《NOWNEWS今日新聞》詢問吳宗憲本人，至截稿前未有回應。