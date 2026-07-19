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日本女星廣末涼子昨（18）日迎來46歲生日，她在東京舉辦生日演唱會，同時宣告重返演藝圈；隨著復出消息曝光，外界也再度關注她跟外遇對象米其林主廚鳥羽周作的戀情，甚至傳出兩人可能步入第三段婚姻。根據日媒報導，廣末涼子傳出在生日演唱會後宣布再婚，對象正是2023年與她爆出「雙重不倫」戀情的鳥羽周作；不過知情人士透露，廣末現在的目標是重新站穩演藝圈，若在復出初期宣布婚訊，會影響外界觀感，認為短時間內結婚的可能性並不高。廣末涼子過去一年歷經不少風波，去年4月她在靜岡縣發生車禍，因超速過失駕駛遭裁罰70萬日圓（約台幣13萬元）；車禍後又因在醫院攻擊護理師遭警方逮捕，不過傷害罪部分最終獲不起訴處分。廣末涼子過去曾有兩段婚姻，2003年與模特兒岡澤高宏結婚，育有一子，2008年離婚；2010年再嫁蠟燭藝術家Candle JUNE，育有一子一女；2023年跟米其林主廚鳥羽周作爆出婚外情，同年7月離婚，如今兩人是否真的修成正果，本人尚未公開回應。