我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣人也不挺梅西了！運彩賠率跟上國際預測

▲目前台灣運彩阿根廷不讓分獲勝的賠率為 2.20；預測和局則是 3.10；預測西班牙獲勝則是 2.05，顯示多數台灣人更看好西班牙捧起大力神盃。（圖／台灣運彩）

百年冤家阿根廷對決西班牙！過往對決戰績一次看

▲西班牙VS阿根廷台灣時間明（20）日凌晨三點開始，年僅19歲的西班牙天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）與39歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的跨世代對決。（圖／翻攝FIFA World Cup X）

世界最強首度交手！西班牙、阿根廷誰勝出都創紀錄

2026 世界盃足球賽決賽，將在台灣時間明（20）日凌晨 3 點正式開踢，「無敵艦隊」西班牙強碰挑戰衛冕連霸的「藍白軍團」阿根廷。事實上，這兩國也有著長達兩百年的愛恨情仇。目前雙方預測機率皆已出爐，國際專家、超級電腦皆看好西班牙勝出；而最挺梅西的台灣球迷，在目睹了西班牙強勁的實力之後，也更看好無敵艦隊勝出。對此，《NOWnews今日新聞》今日也帶您回顧西班牙、阿根廷這組兩百年冤家在足球場對決的戰績紀錄。據目前國際足總（FIFA）排名，爭取連霸的阿根廷以 1877.27 積分排在第一，西班牙則擁有 1874.71 積分，以些微差距排在第二名。目前台灣運彩預測阿根廷不讓分獲勝的賠率為 2.20；預測和局則是 3.10；預測西班牙獲勝則是 2.05，顯示多數台灣人更看好 19 歲天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）領軍的西班牙捧起大力神盃。國際上的預測機率也呈現了相同趨勢，Google 賽前戰報顯示，90 分鐘正規時間勝率西班牙為 42%，進入延長則有 31% 機率，阿根廷勝出則是 27%，出現了不小的差距。事實上，早在 1810 年之前，阿根廷一直是西班牙的殖民地，直到同年 5 月五月革命爆發，阿根廷才脫離西班牙的統治宣布獨立。時至今日，仍有許多阿根廷人擁有部分西班牙血統，兩國之間的恩怨情仇更是一言難盡。而單論足球場上的表現，近年是由西班牙表現略勝一籌。兩國歷史交手 14 次，雙方戰績皆為 6 勝 2 平 6 負，西班牙攻進 19 球，阿根廷則有 18 球，這些多數都是友誼賽。雙方在世界盃對決的次數僅有 1 次，過往關鍵數據與賽況如下：當時阿根廷靠著前鋒阿爾蒂梅（Luis Artime）梅開二度，以 2:1 擊敗西班牙。當年西班牙止步小組賽，阿根廷則在 8 強遭後來的冠軍英格蘭淘汰。兩軍最近一次交手是 2018 年 3 月於馬德里進行的國際友誼賽。當時西班牙在主場以 6:1 大勝阿根廷，伊斯科（Isco）完成帽子戲法；而阿根廷球王梅西（Lionel Messi）當時則因傷缺席該場比賽。衛冕軍阿根廷和相隔 16 年闖進決賽的西班牙爭奪大力神盃，是兩隊自 1966 年後再度於世界盃舞台交鋒。這也是世界盃史上首次由「當屆歐洲國家盃冠軍」與「美洲國家盃冠軍」在世界盃決賽相遇，因此不論誰勝出，都將在足球史上留下一筆新紀錄。