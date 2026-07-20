台灣麥當勞回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「麥當勞期間限定厚鬆餅堡系列，推出後深受顧客喜愛，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞厚鬆餅堡突完售！才說延長秒斷貨 粉絲傻眼：說好的9/1呢

▲麥當勞官網月初悄悄公告「厚鬆餅堡限量販售至9月1日或售完為止」，被視為延長供應。目前再點入同樣網址，頁面已不存在。（圖／翻攝自麥當勞官網）

▲打開麥當勞APP發現早餐時段卻「現無供應」厚鬆餅堡。（圖／翻攝自麥當勞APP）

麥當勞回應了！厚鬆餅堡：實際供貨以各餐廳販售情況為準

官方回應表示：「麥當勞期間限定厚鬆餅堡系列，推出後深受顧客喜愛，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。」

▲麥當勞厚鬆餅堡第三度回歸開賣，還全新推出「香雞蛋厚鬆餅堡」，共4款口味開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞厚鬆餅堡鹹甜風味，圈粉不少饕客。（圖／記者蕭涵云攝）

2026麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」！門市餐廳、外送菜單價格

麥當勞「門市餐廳」現場價格：

麥當勞「歡樂送」價格：

「Uber Eats、foodpanda外送」價格：

▲必勝客寶可夢周邊商品也進入販售倒數。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

必勝客：《寶可夢》熱賣倒數！卡比獸、皮卡丘款證件套快搶

麥當勞熱賣「McGriddles厚鬆餅堡」突傳完售！，不少撲空的粉絲紛紛傻眼「說好的賣到9月呢😭」。原訂麥當勞公布6月10日開賣的這波「McGriddles厚鬆餅堡」，將供應至7月14日（若提早售完以提早售完日為準）。不過，許多人都注意到，就在7，被大家視為是延長供應的好消息，還開心了一下。Threads不少粉絲提問「麥當勞已經沒有厚鬆餅堡了嗎」，據說是「餐廳售完就不補貨了」；甚至早在5天前就有人透露「悲報：101樓下的麥當勞沒鬆餅堡了」。《NOWNEWS今日新聞》記者也在，並表示不清楚其他家店還有沒有。網路上的苦主頻問：「但我已經連兩天看都沒賣了 甚至麥當勞還把當初的那篇新聞給刪了是什麼意思」，讓😭😭😭 本來想說時間很長可以慢慢吃，結果台中好多店都沒了，大哭」。對此，看來，麥當勞厚鬆餅堡應該進入各店售完為止的最後階段。事實上，今年6月10日再度販售的麥當勞「McGriddles厚鬆餅堡」，已是登台至今第三次開賣。雖然有人挖苦應該退燒了，因為店門口不再見到排隊人潮。其實這次是首度開放了歡樂送與Uber Eats、foodpanda都可以點餐厚鬆餅堡，不用親自早起衝到門市排隊、也能在家等外送服務超方便，更多人都說總算可以吃到厚鬆餅堡也不怕遲到，算是廣受好評。尤其2026年更推出全新「香雞蛋厚鬆餅堡」，讓喜歡鬆餅堡的粉絲，還多了一款口味可以選。無奈期間限定的美味，總是有結束的一天，《NOWNEWS今日新聞》記者今再刷了一波台北市區周邊超過5家門市，真的都點不到「厚鬆餅堡」了（哭）。只好提醒還看得到菜單的幸運民眾，把握最後時間享用了。◾️供應時間：早餐時段上午5:00至10:30前限期開賣（若提早售完以提早售完日為準；部份餐廳未供應，或僅供應部份品項）。◾️McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。McGriddles「香雞蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。◾️「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。「香雞蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐118元。「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。◾️「豬肉蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。「香雞蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。「火腿蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐134元。「豬肉厚鬆餅堡」薯餅套餐132元。必勝客今年聯名《寶可夢Pokémon》爆紅！；7月7日再開賣第二彈周邊商品「卡比獸、皮卡丘證件套」，還加碼更多指定餐點狂送「寶可夢卡牌特典卡包」。《NOWNEWS今日新聞》記者提醒，第二彈必勝客《寶可夢Pokémon》聯名倒數，即將於7月27日（或售完為止），還沒收集的粉絲，可於全台門市、必勝客官網、PK APP購買。