麥當勞熱賣「McGriddles厚鬆餅堡」突傳完售！原訂供應至7月14日，官方月初才悄悄在官網公告表示「限量販售至9月1日或售完為止」，被視為開賣延長，沒想到話才說完秒斷貨，不少撲空的粉絲紛紛傻眼「說好的賣到9月呢😭」。台灣麥當勞回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「麥當勞期間限定厚鬆餅堡系列，推出後深受顧客喜愛，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。」
麥當勞厚鬆餅堡突完售！才說延長秒斷貨 粉絲傻眼：說好的9/1呢
原訂麥當勞公布6月10日開賣的這波「McGriddles厚鬆餅堡」，將供應至7月14日（若提早售完以提早售完日為準）。不過，許多人都注意到，就在7月初，麥當勞官網悄悄公告表示，「限量販售至9月1日或售完為止」，被大家視為是延長供應的好消息，還開心了一下。
沒想到，這幾天陸續有網友發現，怎麼都買不到厚鬆餅堡了？Threads不少粉絲提問「麥當勞已經沒有厚鬆餅堡了嗎」，據說是「餐廳售完就不補貨了」；甚至早在5天前就有人透露「悲報：101樓下的麥當勞沒鬆餅堡了」。
《NOWNEWS今日新聞》記者也在昨7月19日周日一大早，使用手機APP點餐時發現，明明還在早餐供應時間，卻顯示「現無供應厚鬆餅堡」；內心一驚，決定出門到現場直擊，卻只聽到店員說「我們這家厚鬆餅堡都賣完了」，並表示不清楚其他家店還有沒有。
網路上的苦主頻問：「但我已經連兩天看都沒賣了 甚至麥當勞還把當初的那篇新聞給刪了是什麼意思」，讓鐵粉傻眼「說好的賣到9月呢😭😭😭 本來想說時間很長可以慢慢吃，結果台中好多店都沒了，大哭」。
麥當勞回應了！厚鬆餅堡：實際供貨以各餐廳販售情況為準
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證台灣麥當勞，官方回應表示：「麥當勞期間限定厚鬆餅堡系列，推出後深受顧客喜愛，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。」看來，麥當勞厚鬆餅堡應該進入各店售完為止的最後階段。
事實上，今年6月10日再度販售的麥當勞「McGriddles厚鬆餅堡」，已是登台至今第三次開賣。雖然有人挖苦應該退燒了，因為店門口不再見到排隊人潮。
其實這次是首度開放了歡樂送與Uber Eats、foodpanda都可以點餐厚鬆餅堡，不用親自早起衝到門市排隊、也能在家等外送服務超方便，更多人都說總算可以吃到厚鬆餅堡也不怕遲到，算是廣受好評。
尤其2026年更推出全新「香雞蛋厚鬆餅堡」，讓喜歡鬆餅堡的粉絲，還多了一款口味可以選。
無奈期間限定的美味，總是有結束的一天，《NOWNEWS今日新聞》記者今再刷了一波台北市區周邊超過5家門市，真的都點不到「厚鬆餅堡」了（哭）。只好提醒還看得到菜單的幸運民眾，把握最後時間享用了。
2026麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」！門市餐廳、外送菜單價格
◾️供應時間：早餐時段上午5:00至10:30前限期開賣（若提早售完以提早售完日為準；部份餐廳未供應，或僅供應部份品項）。
◾️麥當勞「門市餐廳」現場價格：
McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「香雞蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。
◾️麥當勞「歡樂送」價格：
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。
「香雞蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐118元。
「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
◾️「Uber Eats、foodpanda外送」價格：
「豬肉蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。
「香雞蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐134元。
「豬肉厚鬆餅堡」薯餅套餐132元。
必勝客：《寶可夢》熱賣倒數！卡比獸、皮卡丘款證件套快搶
必勝客今年聯名《寶可夢Pokémon》爆紅！官方透露：「寶可夢登陸必勝客第一彈，首周活動套餐業績成長逾400%」；7月7日再開賣第二彈周邊商品「卡比獸、皮卡丘證件套」，還加碼更多指定餐點狂送「寶可夢卡牌特典卡包」。
《NOWNEWS今日新聞》記者提醒，第二彈必勝客《寶可夢Pokémon》聯名倒數，即將於7月27日（或售完為止），還沒收集的粉絲，可於全台門市、必勝客官網、PK APP購買。
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原訂麥當勞公布6月10日開賣的這波「McGriddles厚鬆餅堡」，將供應至7月14日（若提早售完以提早售完日為準）。不過，許多人都注意到，就在7月初，麥當勞官網悄悄公告表示，「限量販售至9月1日或售完為止」，被大家視為是延長供應的好消息，還開心了一下。
沒想到，這幾天陸續有網友發現，怎麼都買不到厚鬆餅堡了？Threads不少粉絲提問「麥當勞已經沒有厚鬆餅堡了嗎」，據說是「餐廳售完就不補貨了」；甚至早在5天前就有人透露「悲報：101樓下的麥當勞沒鬆餅堡了」。
網路上的苦主頻問：「但我已經連兩天看都沒賣了 甚至麥當勞還把當初的那篇新聞給刪了是什麼意思」，讓鐵粉傻眼「說好的賣到9月呢😭😭😭 本來想說時間很長可以慢慢吃，結果台中好多店都沒了，大哭」。
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證台灣麥當勞，官方回應表示：「麥當勞期間限定厚鬆餅堡系列，推出後深受顧客喜愛，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。」看來，麥當勞厚鬆餅堡應該進入各店售完為止的最後階段。
事實上，今年6月10日再度販售的麥當勞「McGriddles厚鬆餅堡」，已是登台至今第三次開賣。雖然有人挖苦應該退燒了，因為店門口不再見到排隊人潮。
尤其2026年更推出全新「香雞蛋厚鬆餅堡」，讓喜歡鬆餅堡的粉絲，還多了一款口味可以選。
無奈期間限定的美味，總是有結束的一天，《NOWNEWS今日新聞》記者今再刷了一波台北市區周邊超過5家門市，真的都點不到「厚鬆餅堡」了（哭）。只好提醒還看得到菜單的幸運民眾，把握最後時間享用了。
◾️供應時間：早餐時段上午5:00至10:30前限期開賣（若提早售完以提早售完日為準；部份餐廳未供應，或僅供應部份品項）。
◾️麥當勞「門市餐廳」現場價格：
McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「香雞蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元。
McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。
◾️麥當勞「歡樂送」價格：
「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。
「香雞蛋厚鬆餅堡」單點81元，薯餅套餐126元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」單點73元，薯餅套餐118元。
「豬肉厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。
◾️「Uber Eats、foodpanda外送」價格：
「豬肉蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。
「香雞蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐142元。
「火腿蛋厚鬆餅堡」薯餅套餐134元。
「豬肉厚鬆餅堡」薯餅套餐132元。
必勝客今年聯名《寶可夢Pokémon》爆紅！官方透露：「寶可夢登陸必勝客第一彈，首周活動套餐業績成長逾400%」；7月7日再開賣第二彈周邊商品「卡比獸、皮卡丘證件套」，還加碼更多指定餐點狂送「寶可夢卡牌特典卡包」。
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