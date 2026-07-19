國家警報響了！受對流雲系發展旺盛影響，今（19）日傍晚台灣各地都降下局部豪雨，經濟部水利署也在17點30分發布淹水警戒，影響範圍包含新竹縣、台北市、新北市，其中永和區時雨量更突破60毫米，提醒民眾外出注意豪雨帶來的影響。
⚠️淹水警戒範圍
台北市
一級警戒：中正區
二級警戒 :萬華區 、 大安區
新北市
一級警戒 : 蘆洲區 、 五股區 、 中和區（時雨量60.5毫米） 、 永和區
二級警戒 : 三重區。
新竹縣
一級警戒：尖石鄉
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
⚠️災防告警
📍發布時間：7月19日16時51分
影響地區：台北市士林區；新北市新店區、汐止區、烏來區。
氣象署針對新北市北港溪(汐止柯子林),新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區),臺北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至18時51分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
📍發布時間：7月19日17時37分
影響地區：桃園市復興區；新竹縣關西鎮、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉。
氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時37分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
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台北市
一級警戒：中正區
二級警戒 :萬華區 、 大安區
新北市
一級警戒 : 蘆洲區 、 五股區 、 中和區（時雨量60.5毫米） 、 永和區
二級警戒 : 三重區。
新竹縣
一級警戒：尖石鄉
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
⚠️災防告警
📍發布時間：7月19日16時51分
影響地區：台北市士林區；新北市新店區、汐止區、烏來區。
影響地區：桃園市復興區；新竹縣關西鎮、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉。
氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時37分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。