我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨今（19）日舉行全代會，並改選黨內權力核心中常委、中評委。根據投票結果，新潮流拿下9席中執委成為最大贏家，令人意料的是，湧言會相較於上次減少1席次，僅當選兩席，這也代表王定宇要連任常委恐有變數。民進黨下午召開全代會，改選最高權力核心中常委、中執委與中評委。其中，中執委選舉共計35人登記，中評委選舉共計13人登記，按照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委。根據投票結果，各派系投票結果都算意料之內，不過，令人詫異的是，湧言會過去有3席中執委，派系人士投票前也認為應能維持席次，未料，隸屬湧言會的鄭文婷卻以14票落馬，也代表湧言要爭取一席中常委（3張執委票）可能要與其他派系合作，王定宇才有望爭取常委連任。新潮流9席：高雄市議員黃彥毓、立委林俊憲、桃園市議員黃家齊、台南市議員謝舒凡、屏東縣議員梁育慈、立委許智傑、台南市議員沈家鳳、台北市議員簡舒培、台中市議員林德宇。綠色友誼3席：中執委林益邦、南投縣全代李若菁、台北市議員鍾佩玲。英系4席：台中市議員陳淑華、新北市議員廖宜琨、立委王世堅、立委陳冠廷。蘇系3席：新竹市議員鄭美娟、前中評委呂孫福、立委張宏陸。正國會4席：中常委陳茂松、議員參選人張銘祐、桃園市議員彭俊豪、台中市議員張家銨。湧言會2席：立委王定宇、高雄市議員林智鴻。民主活水2席：立委陳培瑜、立委賴惠員。立委陳亭妃系統2席：台南市議員陳怡珍、台南市議員李偉智。高雄市長陳其邁系統：高雄市議員李雨庭。