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31歲日本女星川口春奈被爆出新戀情，傳出她與29歲的日本足球國腳、世界盃日本代表隊隊長板倉滉陷入熱戀，兩人低調交往約1年，甚至已經傳出兩人正在籌備結婚流程，引起日本演藝圈、體壇熱議。板倉滉現在效力於荷蘭豪門阿賈克斯足球俱樂部，因為長期在海外踢球，和川口春奈相隔超過9000公里，面對遠距離戀愛考驗，兩人努力透過社群、訊息保持聯繫，川口春奈也時常用工作空檔飛往荷蘭相聚。根據了解，兩人的戀情對於周圍的人來說早就不是秘密，目前甚至已經在討論登記結婚，傳出世界盃賽事結束後就要邁入婚姻，不過雙方目前尚未公開證實戀情。這段戀情之所以被外界看好，是和板倉滉過去透露的理想型有關，板倉滉希望另一半具備「溫柔、成熟沉穩、擅長料理以及家庭觀念」，而川口春奈私下超會做飯，經紀人也曾公開她親手製作家常菜的照片。回顧川口春奈感情史，她過去曾與格鬥家矢地祐介交往約5年，2024年兩人因為聚少離多宣布分手，川口春奈談到戀愛觀時也曾回應，「只要私生活過得充實，工作也會更加順利」，如今傳出與足球明星板倉滉穩定交往，也讓粉絲紛紛大方送上祝福。