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巴布亞紐幾內亞（簡稱巴紐）日前無預警片面宣布立即關閉台灣駐巴紐代表處，引發譁然，澳洲媒體指出，台灣是巴紐第五大貿易夥伴，對台出口以LNG為主。專家分析，此次行動目的不僅在於重新申明與中國的關係，也與日前巴紐和澳洲簽署的一項協議有關。根據澳洲廣播公司（ABC）報導，巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）於週四發表聲明指出，台灣在該國的運作「已不再獲得承認，亦無必要」。他強調，這是深化與北京互信的「關鍵」一步，並重申巴紐對「一個中國」政策的承諾。這項重大決定讓台灣官員措手不及，特卡琴科宣稱，巴紐外交部在正式對外宣布前已與台北辦事處進行過溝通，但他未作進一步評論。對此，台灣外交部發表聲明表示反對這項單方面決定，並表達持續留駐巴紐的意願。台灣外交部表示，「駐巴布亞紐幾內亞代表處將繼續維持正常運作，並將依據相關法規，捍衛國家權益，為國民提供必要服務。」台灣方面也表明，正尋求與巴紐政府進行談判，並爭取「理念相近」國家的支持。與此同時，中國對巴紐的舉動連番讚賞，稱其為一中原則獲得國際社會壓倒性支持的又一例證，強調將進一步鞏固中國和巴紐兩國雙邊關係發展及各領域合作的政治基礎。事實上，巴紐政府在2023年就曾決定關閉其在台灣的貿易辦事處，改設功能降級的「巴紐台北經濟辦事處」（PNG Taipei Economic Office）。當時巴紐聲稱該辦事處「已無存續必要」，且該決定並非對中國的妥協。澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）研究主任索拉（Mihai Sora）分析，巴紐此舉旨在確保與北京的外交關係，同時深化與澳洲的安全合作。本月稍早，巴紐與澳洲簽署的具里程碑意義的防務聯盟《普克普克條約》（Pukpuk Treaty）正式生效，規定兩國在遭受軍事攻擊時有義務互相防衛。索拉指出，在北京官員可能擔心巴紐正過度倒向澳洲之際，巴紐選擇了向北京提供戰略保證。台灣目前是巴紐的第五大貿易夥伴，每年經貿出口額超過20億美元，主要為液化天然氣（LNG）。索拉表示，雖然代表處關閉後經貿出口可能仍會持續，但這恐將衝擊雙邊經濟關係的成長。他進一步指出，此舉符合北京削弱台灣在該地區實質存在的野心。北京的終極目標是吞併台灣，無論是透過軍事手段，還是其更傾向的非軍事手段。而達成此目標的重要步驟之一，就是清除所有可能為台灣挺身而出、或支持台灣爭取主權國家地位的國際利害關係人。然而，澳媒也點出，巴紐這項親中舉動發生的前一週，特卡琴科才剛公開批評中國近期在太平洋進行的飛彈試射，甚至直言無法理解「這種愚蠢行徑」。他當時說「飛彈落在吐瓦魯和諾魯之間，而且就在索羅門群島附近，這到底在搞什麼？這些國家甚至沒有自衛能力。」