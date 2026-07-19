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▲統一獅球星陳傑憲練打時，兒子就坐在草地上看爸爸打擊。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

明星賽進入第2天賽程，6隊許多球星都帶著家人來到現場參與盛會，統一獅球星陳傑憲練打時，小兒子Kobe就坐在草地上玩耍、看爸爸打擊，中信兄弟主帥平野惠一見狀，特別把防護網移到陳傑憲兒子前面，保護他不要被擊球誤傷，貼心舉動全被中信兄弟官方圖奇頻道捕捉下來，讓球迷大讚，「阿北是對的」、「平野好暖保護傑憲兒子」、「平野真的是好溫暖細心也有禮貌的人」平野惠一今年雖未擔任明星賽主帥，但仍2天都到現場參與，昨天與參加全壘打大賽的王政順互動，故意拿水跌倒、讓子弟兵喝不到水的搞笑舉動讓球迷笑翻，今年又展現出暖心一面。賽前練打時，陳傑憲小兒子Kobe拿著球想上場看爸爸打擊，統一獅總教練林岳平牽著他走到打擊區旁，由一旁的平野惠一見狀馬上將另一個防護網移到陳傑憲兒子前面，保護他的安全，林岳平也全程在旁邊保護，直到陳傑憲練打完回到兒子身邊，任務才算結束。畫面被中信兄弟官方圖奇頻道捕捉下來後，於社群上引發熱議，發布不到4小時就吸引超過1.5萬球迷按下愛心，稱其為明星賽場邊最暖一幕，也有球迷提到，「可愛歸可愛 但孩子在那區域有點危險吧」、「我覺得好危險，小孩不要在那邊！」、「可以側面看出日本對於安全規範的要求，是我們太粗心了」