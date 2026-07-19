我是廣告 請繼續往下閱讀

中職明星賽進入第2天賽程，統一獅43歲傳奇球星陳鏞基在生涯最後一次明星賽開轟，於4局上從劉家翔手中打出陽春砲，幫助明星隊取得1：0領先，這不僅是他2026年中職首轟，也是個人明星賽生涯首支全壘打，並以43歲又6天年紀，改寫林仲秋高懸26年紀錄，成為史上最高齡在明星賽開轟的球員。陳鏞基中職生涯16年累積136轟、入選明星賽11次卻從未有開轟紀錄，今年43歲的他生涯最後一次參與明星賽，本場擔任先發出賽，首打席打出右外野飛球被接殺，第2打席面對劉家翔卻建功，於4局上擔任首棒打者時，0好2壞情況下大棒一揮，打出一發陽春全壘打，幫助明星隊取得1：0領先。陳鏞基這發全壘打，也讓他以43歲又6天、成為中職明星賽開轟最高齡選手，原紀錄是林仲秋在2000年8月6日明星賽中開轟，當時他效力於興農牛，開轟時年紀則是41歲又318天，如今高懸26年紀錄，正式被陳鏞基打破了。如果把範圍擴大到例行賽，最高齡全壘打紀錄保持人則是曾智偵，他於2003年7月19日，以44歲又131天年齡敲出全壘打，至今仍是中職例行賽最老開轟紀錄。