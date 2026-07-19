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▲漂流3天泡麵餅乾撐命！印尼船難5人奇蹟生還（圖／截自The Straits Times）

印尼東部海域近日發生一起客船沉沒意外，救援官員19日表示，一艘客船在印尼東海岸沉沒後，包括一名7歲女童在內的5名倖存者，在海上漂流3天後奇蹟獲救，目前搜救行動仍在持續進行中。根據法新社報導，這艘正式名稱為「KM Nurul Salsa」的客船，載有超過70人（後續核查確認實際多達78名乘客與船員），上週三（15日）因引擎故障，在蘇拉威西島南部小島塞拉亞爾島附近、距離港口約79公里（43海里）處沉沒。倖存者告訴救援隊，這5人最初是25名失蹤人口中的一部分，但因強風而與其他人失散，各自展開求生行動。當地搜救官員穆罕默德．阿里夫．安瓦爾向法新社描述獲救經過：「被拋入海中的人們用繩子將便攜式燃料罐和其他物品綁在一起做成筏子，然後爬上去。」根據搜救單位說法，這5人是在18日傍晚被當地漁民發現，當時他們正緊抓著漁民的漁具（魚籠）漂浮求生，靠著這克難裝備才撐過3天海上漂流。由於在海上漂流數日、缺乏足夠食物與水，獲救時5人看起來筋疲力盡、身體虛弱，他們表示，漂流期間只能靠著隨身攜帶的泡麵與餅乾勉強維持生命。目前搜救行動仍未結束，官方已部署5艘大型船隻、1架偵察機與1架直升機投入搜救，仍有20名乘客下落不明。值得留意的是，船上乘客名單原本僅列出50人，經後續核查才確認船上實際共有78人，人數落差也讓搜救工作面臨額外挑戰。值得補充的是，這已不是印尼近期首起海難事故。今年1月，印尼東部海域也曾發生船難，造成3名西班牙遊客罹難，一名10歲男童在搜救行動結束後仍正式列為失蹤。印尼作為擁有約1萬7,000座島嶼的群島國家，民眾高度仰賴渡輪與小型船隻往來各島，但船舶安全法規執行力度普遍不足，這起最新事故也再度凸顯當地海上交通安全隱憂，後續搜救結果值得持續關注。