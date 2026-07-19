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民進黨今（19）日舉行全代會，並將舉行象徵黨內權力中樞的中常委、中執委與中評委改選，稍早中評委結果出爐，11人中推派1人擔任中評會主委，由立委邱志偉擔任，接棒同派系立委賴瑞隆。民進黨中評會主要負責黨內紀律評議、監督黨務及審查預決算，現今主委為新潮流立委賴瑞隆，如今2任任期屆滿進行改選。民進黨中評委本次共有13人登記，包括立委邱志偉、沈發惠；中評委周志賢、薛琇穗、潘新傳；桃園市議員魏筠、台中市議員江肇國、台南市議員沈震東、高雄市議員鄭光峰、台北市前議員張茂楠、台北市黨部前執委廖建發、台南市黨部前執委王開玹與苗栗縣黨部前執委羅婉方。因婦女保證名額2席，票數分別為薛琇穗16票、羅婉方10票與魏筠30票，因此羅婉方落選，而湧言會鄭光峰與廖建發票數相同皆為48票，最終經協調廖建發禮讓，由鄭光峰當選。經11名中評委推舉後，由邱志偉拿下中評會主委。