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▲不只現場氣氛溫馨，A-Lin在演出尾聲驚喜選唱張惠妹的經典歌曲〈連名帶姓〉。（圖／众悅娛樂提供）

「天生歌姬」A-Lin 17日起一連三天在北京舉辦《A-Lin Journey 歌跡 世界巡迴演唱會》，邀請到師妹琟娜VERNA、小宇（宋念宇）擔任嘉賓。昨晚（18日）演唱會上，恰巧有一對白天才剛登記結婚的新人，讓A-Lin秒變證婚人，更笑說：「我告訴你們，結婚又是另一種……反正你們自己體會。」讓全場聽了笑翻，影片曝光後，網友也紛紛笑虧：「A-Lin說啥大實話」、「這對新人收到祝福一定會很幸福的。」A-Lin今年1月正式啟動全新巡演《歌跡Journey》，一路唱進從佛山、無錫、成都、廈門、大連、合肥、鄭州、寧波等城市，睽違2年再度重返北京開唱，她不僅以近乎完美的歌聲征服全場，更數度在演唱過程中被歌迷熱情回應逗得笑場。昨晚，當A-Lin唱到〈P.S.我爱你〉時，發現一對早上剛登記結婚的新人，好奇問說：「妳開心嗎？很開心找到好歸宿嗎？」並以丈母娘的口吻向男生說：「我女兒就交給你了，你要好好照顧她。」然而話鋒一轉，A-Lin突然以過來人身分笑說：「我告訴你們，結婚又是另一種……結婚有很多的……反正你們自己體會。」不過能夠獲得偶像的祝福，仍讓許多人羨慕直呼：「這是什麼神仙運氣」、「這對新人好幸福」、「媽呀！這要是我一輩子都難忘！」不只現場氣氛溫馨，A-Lin在演出尾聲驚喜選唱張惠妹的經典歌曲〈連名帶姓〉，熟悉旋律一響起，全場瞬間沸騰，上萬名歌迷跟著大合唱。唱完後，A-Lin忍不住笑說：「天啊！不是我的歌，還叫成這樣！」接著她分享〈連名帶姓〉一直都是自己最喜歡的一首歌曲，「和大家一起唱這首歌很過癮。」此外，A-Lin也在北京站首度公開演唱最新單曲〈一個人〉。