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▲日本岡山赤磐市的「桃茂實苑」觀光農園，可親手採摘白桃。（圖／記者張乃文攝）

▲在旭川搭乘遊覽船，可以看到各種面貌的岡山城，沿岸還能看到童年時期的桃太郎雕像。（圖／記者張乃文攝）

▲逛完岡山城，可以到咖啡廳品嚐冰淇淋。（圖／記者張乃文攝）

▲高田織物社長（左）與台灣虎航董事長（右）合影，他分享，當時看到編布除了用在榻榻米，就不會再使用這塊材料「非常可惜。」（圖／記者張乃文攝）

▲百年織物廠「高田織物」，生產全日本超過50%的榻榻米編布。（圖／記者張乃文攝）

▲貝蒂史密斯牛仔褲博物館介紹牛仔褲的歷史，也可體驗親手製作牛仔褲。（圖／記者張乃文攝）

▲社長提到，希望來岡山的人都能帶牛仔褲當伴手禮回家。（圖／記者張乃文攝）

▲晚上可提燈籠夜遊倉敷，但仍需看飯店是否有提供。（圖／記者張乃文攝）

桃茂實苑 觀光農園

岡山旭川遊覽船

高田織物

貝蒂史密斯牛仔褲博物館&牛仔村

提到日本岡山，這座被譽為「晴天之國」的城市，不單以香甜多汁的白桃和麝香葡萄吸引旅客，展現不同於大城市的旅遊魅力，將百年產業結合觀光，從農產到文化工藝及在地品牌的經營，岡山正在打造一座「來過一次，還想再探索」的城市。《NOWNEWS今日新聞》記者也親自走訪，探究岡山的人文底蘊。台灣虎航獨飛的岡山航線，一抵達小而美的桃太郎機場，就感受到晴天之國的氛圍。與虎航一起努力的10年，台虎董座黃世惠也盛讚岡山的發展穩定、成長快速；不過，這樣的成果並非單靠航空或觀光推廣，而是地方長年深耕的累積。身為桃太郎傳說的故鄉，岡山從機場命名、吉祥物到城市意象，都緊扣桃太郎文化，旅程從桃太郎機場展開，走進白桃果園，在赤磐市的「桃茂實苑」觀光農園，不只能品嘗岡山代表性的白桃，更能親手採摘成熟果實，從產地感受「晴天之國」孕育的甜美滋味。岡山白桃的果肉相當細緻，每年6至8月中旬是採果旺季，開放旅客進入果園體驗，更能認識岡山土地。從果園裡感受岡山豐饒的物產，再走進擁有超過400年歷史的岡山城，漫步城內、登上天守閣眺望市景之外，也能從水路探索岡山城，感受歷史與現代城市景觀交織，在旭川搭乘遊覽船，不只可以看到各種面貌的岡山城，沿岸還能看到童年時期的桃太郎雕像。延續傳承地方記憶，來到岡山倉敷的兒島地區，紡織業發展已有深厚根基，其中百年織物廠「高田織物」，全日本超過50%的榻榻米編布都是來自這裡。百年歲月裡，每一代社長守護傳統技藝的同時，走出屬於自己時代的轉型之路。但對高田織物來說，並不是將傳統捨棄，新一代社長提到，當時看到編布除了用在榻榻米，就不會再使用這塊材料「非常可惜。」社長說，看見工廠累積多年的織造技術，也思考著如何將既有工藝延伸出更多可能，結合擅長的車縫技術與現代設計巧思，開發出不同花色與款式，讓傳統花布不再只是榻榻米用品，而成為兼具美感與創意的生活品牌。這場轉型之路，已走了超過10年。如今來到高田織物的旅客，不僅能挑選自己喜愛的花布帶回家，也能透過手作體驗，親手製作專屬飾品，在一針一線之間感受百年工藝的溫度。下一站抵達被視為日本國產牛仔褲發源地的「貝蒂史密斯牛仔褲博物館 Betty Smith」，館內介紹了牛仔褲的歷史及製造過程外，也可以親手體驗製作牛仔褲。不同於銷售全世界的連鎖品牌，Betty Smith的褲子至今仍只有在兒島才能買到，社長透露，目前國外僅在香港販售，但仍是以周邊小物為主；日本本島則是只有東京店鋪，但數量也非常少。進一步詢問社長為什麼不再擴點，讓更多喜愛日本牛仔褲的人都能買得到。社長提到，除了要在外面找到足夠放置這麼多衣褲的空間相當不容易外；他也把牛仔褲視為一種岡山的伴手禮，就是只有岡山限定，希望大家來這就能作為專屬的伴手禮帶回。對Betty Smith而言，限制販售範圍不是拒絕市場，而是希望讓「來到兒島」本身就能帶回牛仔褲當作紀念。從白桃果園、岡山城，到百年織物廠與兒島牛仔褲博物館，岡山展現了將傳統融入生活、讓產業持續創新的城市，也讓旅客更認識地方職人的堅持與世代傳承。地址：岡山縣赤磐市尾谷843電話：086-958-5444（採果預約專線）營業時間：09：00－16：00固定公休：採果期間無公休；10月至隔年6月中旬為休園期交通方式：巴士可從JR岡山站搭乘「Neopolis西9」巴士，於「櫻之丘運動公園口站」下車徒步10分鐘；自駕從山陽自動車道「山陽IC」。採果體驗：桃子（6月下旬至8月中旬）比歐內葡萄（8月下旬至9月中旬）麝香葡萄（9月上旬至9月底）※預約方式：網路預約、電話、當日現場報名（建議提早網路預約）價格：可在網路預約查詢地址：岡山縣岡山市北區丸之內2-3-1附近電話：086-201-1601營業時間：3至10月10時至17時，每小時一班，全天共8班。（17時後僅接受預約）11至2月10時至16時，每小時一班，全天共7班。乘船費用：成人（國中生以上）2000日圓；兒童（小學生以下）1000日圓；幼兒（6歲以下）免費交通方式：自駕從山陽自動車道「山陽IC」約20分鐘；徒步從JR岡山站約20分鐘；路面電車於岡山站前搭乘開往「東山」電車，於「城下」站下車，步行約8分鐘。地址：岡山縣倉敷市兒島唐琴2-2-53電話：086-477-7162營業時間：10：00－15：00公休：週六不定時公休；星期日、日本國定假日公休交通方式：自駕從瀨戶中央自動車道「兒島IC」約25分鐘；巴士從JR兒島站搭乘「王子之岳線」，車程約20分鐘，於「唐琴町站」下車即抵達。體驗工作坊：每個月第一、第二個星期六10：00－15：00（最後參加時間14：00）預約方式：無需提前預約價格：迷你小領帶550日圓（含稅）迷你小蝴蝶結550日圓（含稅）迷你榻榻米990日圓（含稅）地址：岡山縣倉敷市兒島下の町5-2-70電話：086-473-4460營業時間：3至11月9：00至18：0012至2月9：30至17：00固定公休日：新年元旦假期交通方式：自駕從瀨戶中央自動車道「兒島IC」約15分鐘；巴士從JR兒島站搭乘「王子之岳線」，車程約10分鐘，於「常磐橋站」下車，步行約5分鐘。體驗小物時間：比照營業時間費用：約1100日圓起預約方式：可透過網路預約牛仔褲體驗：比照營業時間費用：須向店家洽詢預約方式：可透過網路預約