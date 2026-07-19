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蔡阿嘎妻子二伯的品牌HAHABABY捲入抄襲爭議，雖然品牌總監有在「金哈比」會員群組道歉，同時否認品牌抄襲一事，不過卻無法止住大眾怒火，為此先前曾吐槽過蔡阿嘎旅遊書的YouTuber多米多羅，近日也在直播時回應，他認為HAHABABY只有私下在粉絲群組之間道歉就是不對的，這只能擋住死忠粉的嘴，並無法讓大家信服。HAHABABY被網友指出品牌旗下多款服飾、配件與花色，疑似與日本品牌SOU・SOU、niko and…、MARKEY'S、CECIL McBEE等作品高度相似，為此品牌總監禁慾在會員社團發文說明，強調品牌每項商品都有完整開發紀錄，否認抄襲指控，同時為造成軒然大波而道歉。不過，這番回應仍遭部分網友認為誠意不足，YouTuber多米多羅更在東京旅遊影片中，多次拿HAHABABY商品與SOU・SOU商品比較，諷刺表示「日本大牌學我們嘎哥。」近日直播中，多米多羅被問是否看過HAHABABY總監的道歉聲明，他直言：「那根本不叫什麼道歉。」認為品牌總監只在會員社團內向支持者說明，並沒有真正面向社會大眾交代，「只是想要留住那些死忠粉絲而已」，認為品牌沒有對爭議商品、設計來源與外界疑問提出更明確的說明。