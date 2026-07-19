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▲海洋委員會常務副主任委員吳欣修致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲台灣大學副主任楊穎堅說明水下聲學技術。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會18日，在高雄科技大學，舉辦海洋科技關鍵技術保護宣導工作坊活動，全力推動關鍵技術防護機制，期守護國家核心科技資產。海洋委員會海洋科技關鍵技術保護宣導工作坊活動，是由海洋委員會常務副主任委員吳欣修主持，有國家科學及技術委員會、財團法人資訊工業策進會，以及無人載具與水下科技領域的學者專家團隊與會，針對法規實務與科技應用進行深度交流。海洋委員會常務副主任委員吳欣修表示，海洋委員會每年投入資源推動海洋科技研發，在鼓勵創新的同時，建立技術防護機制亦至關重要，此次工作坊活動，匯聚學者專家團隊與會，期盼在積極鼓勵海洋科技創新的同時，深化產學研各界的關鍵技術保護意識，為我國海洋科技發展築起堅實的安全防線，以確保海洋前瞻科技技術能完整留在台灣。吳欣修說，海洋委員會為落實科技保護，會中學者專家針對國家核心關鍵技術進行深度解析，議程包括，核心技術之認定原則、法規實務流程、高科技安全管制，以及計畫申報與認定實務經驗分享，透過專家的詳盡解說，協助產學研單位釐清技術研發與執行各階段的權益與疑義，以確保創新成果符合「國家安全法」等最新管制規範。在科技專案關聯性探討方面，活動中結合國內頂尖學研能量，包括台灣大學、成功大學及工業技術研究院等團隊，帶來智慧無人載具專題探討，並深入剖析水下通訊、水下聲學等前瞻研究領域，期透過專家視角，讓與會人員得以進一步瞭解高階科技在研發與落地過程中的實務應用，精準掌握海洋科技的未來發展趨勢。吳欣修指出，海洋委員會自113年起推動「海洋科技專案補助計畫」，近年持續加大對海洋科技專案的補助預算，至115年累計支持超過80案以上之補助計畫，研發方向觸及水下載具、AI科技應用，以及智慧監測等重要的關鍵技術領域。吳欣修並指出，海洋委員會未來將持續精進各項補助與管理機制，讓科技創新與法規治理相輔相成，期透過產官學研的共同努力，在完善的保護機制下持續發展，以守護國家核心科技資產，讓科技成為守護藍色國土的堅實力量，引領我國朝向「與海共生」的智慧永續願景邁進。