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韓國晶片對美出口暴增

華府公開施壓 促韓廠赴美建記憶體廠

韓國記憶體雙雄SK海力士與三星電子受惠AI浪潮獲利暴增，《韓國時報》（The Korea Times）16日引述產業消息人士透露，美方以美國對韓國晶片需求強勁為由，正尋求瓜分韓國半導體企業在全球人工智慧（AI）晶片熱潮中所獲取的龐大優厚利潤。根據韓國時報報導，熟知此事的產業消息人士表示，美國貿易代表署（USTR）副貿易代表斯威哲（Rick Switzer）在上個月的一場會議中，向韓國產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九表示，美方理應分得 SK海力士（SK hynix）與三星電子（Samsung Electronics）的巨額利潤。該消息人士指出：「美方的理由是，美國企業採購了大量的韓國半導體，進而對這些公司的營收做出了貢獻。因此，如果韓國晶片製造商在當地的合作夥伴有權分得部分利潤，那麼美國企業也同樣有權享有。」一名政府高層官員也向《韓國時報》證實美方提出了這項主張，但並未透露更多細節。韓媒多次聯繫美國貿易代表署、商務部及財政部以求證此說法，但皆未獲得回應。產業通商資源部的官員則表示，他們對此事並不知情。該部會一名官員表示，「基本上，韓國企業已配合去年的關稅協議，透過商務圓桌會議宣布了投資計畫，且多年來也持續進行了實質性的投資。我們的基本立場是，產業界的相關事務應基於商業合理性等原則來進行，我們也將繼續遵循這一方針。至於半導體方面，目前我們毫不知情，也無法做出評論。」美方提出此項要求之際，韓國半導體對包括美國在內的出口量正持續激增。根據政府數據顯示，今年上半年半導體出口額達到創紀錄的 1,924.3 億美元，比去年同期的 733.1 億美元暴增 162.5%；其中對美出口額則從 138 億美元增長 91.3%，達到 264 億美元。光是在 6 月份，半導體出口額就比去年同期攀升了 199.2%，從 149.8 億美元達到創紀錄的 448.2 億美元；而對美出貨量更是飆升 377.2%，從 13.6 億美元增至 64.9 億美元。到目前為止，華府公開的焦點並非利益均沾，而是敦促南韓晶片製造商擴大在美國的半導體製造業務。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上週公開呼籲三星電子和 SK海力士在美國建立記憶體晶片晶圓廠，此舉進一步強化了川普（Donald Trump）政府推動半導體生產在地化的決心。雖然這兩家公司都已宣布了重大的赴美投資計畫，但目前皆無在美國建造先進 DRAM 或 NAND 閃存晶圓廠的規劃。近幾個月來，韓國國內也正積極討論，三星電子和 SK海力士是否應該將所謂的超額利潤，重新分配給對其利潤有所貢獻的分包商與供應商，甚至是否應回饋給大眾，因為政府曾投入納稅人的資金來支援相關的必要基礎設施。