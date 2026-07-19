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民進黨今（19）日舉行全代會，並舉行象徵黨內權力中樞的中常委改選，將由30名中執委遴選出10位中常委，結果出爐新潮流仍是大贏家，握有3席中常委，依序為民主活水1席、綠色友誼1席、湧言會1席與正國會1席，信賴陣營共有7席，非賴陣營則為英系1席、蘇系1席與妃系1席，共3席。而湧言會獲陳其邁出手奧援，鞏固中常會仍保有1席常委，王定宇則不連任，交棒給高雄市議員林智鴻。中執委投票結果出爐，結果湧言會僅2人當選中執委，不足當選1席中常委，最終由陳其邁出手奧援，讓湧言會得以保住1席中常委；而正國會則是有4席中執委，1票協助民主活水保1席中常委。最終中常委選舉結果出爐，新潮流3席林俊憲、許智傑、簡舒培；民主活水陳培瑜1席；綠色友誼鍾佩玲1席；湧言會林智鴻1席；正國會陳茂松1席，信賴陣營共有7席中常委。此外英系王世堅1席、蘇系張宏陸1席、妃系陳怡珍1席，非賴陣營則為3席。