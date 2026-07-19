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▲陳勢安（如圖）新專輯《我墜落你自由》、主打歌〈給我一槍〉發行後獲得好成績，歌曲MV在YouTube點擊突破百萬。（圖／索尼音樂提供）

陳勢安推出第九張個人專輯《我墜落你自由》獲得好成績，今（19）日舉辦簽唱會，Ozone成員祖安和哲言，帶著招桃花的桃花枝到現場，祝福師兄桃花早日出現。一個月後是七夕情人節，祖安、哲言用時下最夯的AI算命來算陳勢安的感情運勢，直問：「師兄在情人節前有機會脫單嗎？」竟算出脫單指數高達70%，讓陳勢安笑翻：「只有一個月，會不會太趕啊？」陳勢安新專輯《我墜落你自由》、主打歌〈給我一槍〉發行後獲得好成績，歌曲MV在YouTube點擊突破百萬。今簽唱會上，陳勢安現場演唱〈給我一槍〉和〈遼闊〉兩首歌，讓全場粉絲聽了如癡如醉。此外，公司開心陳勢安新專輯創佳績之餘，也希望他在生活各方面都幸福美滿，於是派出同門師弟Ozone成員祖安和哲言送上祝福。陳勢安一直非常照顧師弟Ozone，當他們有需要幫忙宣傳時，都二話不說一口答應。因此今日成員祖安和哲言特別帶著桃花枝來到現場，讓全場嗨翻。祖安和哲言說：「今天除了祝賀工作上的好成績之外，我們的任務是要幫師兄招桃花，希望師兄正桃花馬上來，馬上開花。」讓陳勢安笑回：「真的沒想到是你們來幫我招桃花，太好笑了！」主持人提醒一個月後就是七夕情人節，祖安和哲言直說：「今天桃花都帶來了，不如幫勢安哥用現在最流行的AI算命，算算師兄情人節前有沒有機會脫單。」兩人竟然拿出了陳勢安的手機要來算，讓他直呼：「原來你們是有備而來的！」AI以陳勢安的星座和命盤算出脫單指數高達70%，讓全場驚呼連連，他見狀後打趣說：「可能真的要謝謝祖安和哲言帶桃花來，看來好像真的有用。」