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▲兄弟投手教練、大聯盟傳奇王建民登板，引發外界驚呼。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

▲中職會長蔡其昌上場代打敲安，期間還動用ABS好球帶挑戰系統，成為明星賽最高潮。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

中職明星賽次日在度有不少傳奇球星上陣，除了現任中信兄弟總教練平野惠一與子弟兵江坤宇聯手策動雙殺之外，台灣傳奇投手王建民也再度登板，對決中職會長蔡其昌，除了後者敲安引發外界驚呼之外，聯盟也用心安排橋段，蔡其昌大動作拍頭盔，讓裁判動用中職史上首次好球帶ABS挑戰系統，最終還翻案成功，讓球迷大讚，「終於要來了」、「超感動、居然是用這種方式」、「安排好的笑死」本場自後半段就展開傳奇球星卡，先是出現罕見的教練、球員同場守備畫面，兄弟主帥平野惠一站二壘、後藤光尊游擊，重演日職歐力士OB二游防線，江坤宇則改守三壘，聯手上演雙殺守備，引發全場關注。八局上則是全場高潮，先是明星隊啟用「傳奇卡」，由即將卸任的中職會長蔡其昌上場代打，中華隊則由投手教練王建民登板，成為史上首見的中職會長VS大聯盟傳奇投手大對決，球迷看到傳奇王建民再度登板，都紅了眼眶。本次對決還藏有驚喜彩蛋，王建民第3顆投出挖地瓜，但裁判毫不猶豫判決好球，讓全場球迷噓聲四起，接著在鼓譟下，蔡其昌大動作拍頭盔、示意啟用ABS好球帶挑戰系統，結果裁判還真的受理，在大螢幕播放中職史上首次ABS挑戰，最終距離好球帶40.6公分，成功推翻判決。整個過程明顯都是聯盟用心安排的橋段，將討論熱烈的ABS好球帶挑戰系統，首次實行於比賽中，也象徵這項系統於明年球季正式上路的決心。最後蔡其昌還從王建民手中敲出游擊滾地安打，成為中職經明星賽史上經典一幕。蔡其昌上壘後，明星隊由陳傑憲上場代跑；王建民隨後讓下一棒陳鏞基打出雙殺打，結束此次明星賽登板任務。