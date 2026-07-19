歌手Karencici 原定於上週在 Zepp New Taipei舉辦演唱會，無奈受到巴威颱風影響被迫宣告延期，昨（18）日她於松菸文化廣場舉辦簽唱會，Karencici 對台下宣布：「演唱會因為颱風的關係，延後到11月27日，期待見到你們！」並在7月25日於KKTIX再開票一次，希望上次沒買到票的朋友，可以把握機會上網碰碰運氣。
Karencici首辦簽唱會 開場從垃圾桶中驚喜現身
Karencici出道以來首次以「簽唱會」形式與粉絲面對面互動，開場時背景突然響起熟悉的〈少女的祈禱〉垃圾車音樂，接著她從巨大的黃色垃圾桶中驚喜現身，看著滿臉疑惑的粉絲們，Karencici笑著解釋：「為什麼會在垃圾桶裡面做這件事？因為大家對『Loser』普遍是負面印象，希望大家可以丟掉這個印象，用自己的方式詮釋。」
活動上也設計了「丟棄Loser」儀式，邀請所有歌迷寫下想拋開的糗事、告解的事件，或是想斷捨離的人事物，Karencici更邀請歌迷輪番將紙團投向舞台上的垃圾桶。當讀到歌迷寫下的「希望爛桃花滾」的紙條時，Karencici立刻給予暖心又幽默的回應：「我也祝你爛桃花滾，幫你丟掉爛桃花。」
颱風攪局！Karencici演唱會延至11月27日
而「Karencici The Loser Live In Concert」演唱會日前因颱風延期，她昨日在簽唱會現場也正式宣布，演出延後到11月27日舉行，同時熱情呼籲：「我們會在7月25日再開票一次，希望上次沒買到票的朋友，可以把握機會上網碰碰運氣。」Karencici提到原本先前就有機會透過演唱會與大家見面，卻因颱風攪局，因此這場簽唱會也算是一個彌補遺憾的契機，並非常期待在11月27日的演唱會上，再次以最直接的方式與大家重聚。
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Karencici出道以來首次以「簽唱會」形式與粉絲面對面互動，開場時背景突然響起熟悉的〈少女的祈禱〉垃圾車音樂，接著她從巨大的黃色垃圾桶中驚喜現身，看著滿臉疑惑的粉絲們，Karencici笑著解釋：「為什麼會在垃圾桶裡面做這件事？因為大家對『Loser』普遍是負面印象，希望大家可以丟掉這個印象，用自己的方式詮釋。」
活動上也設計了「丟棄Loser」儀式，邀請所有歌迷寫下想拋開的糗事、告解的事件，或是想斷捨離的人事物，Karencici更邀請歌迷輪番將紙團投向舞台上的垃圾桶。當讀到歌迷寫下的「希望爛桃花滾」的紙條時，Karencici立刻給予暖心又幽默的回應：「我也祝你爛桃花滾，幫你丟掉爛桃花。」
而「Karencici The Loser Live In Concert」演唱會日前因颱風延期，她昨日在簽唱會現場也正式宣布，演出延後到11月27日舉行，同時熱情呼籲：「我們會在7月25日再開票一次，希望上次沒買到票的朋友，可以把握機會上網碰碰運氣。」Karencici提到原本先前就有機會透過演唱會與大家見面，卻因颱風攪局，因此這場簽唱會也算是一個彌補遺憾的契機，並非常期待在11月27日的演唱會上，再次以最直接的方式與大家重聚。