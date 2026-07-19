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▲徐國勇公布中常委投票結果。（圖／記者陳佩君攝 ,2026.07.19）

▲民進黨黨主席賴清德出席民進黨全代會，並在會上授予戰旗給19縣市長參選人。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.07.19）

民進黨全代會今（19）日正式落幕，備受矚目的黨職改選結果揭曉，最終「泛賴」對決「非賴」陣營，以「7比3」格局壓倒性勝出，泛賴陣營席次較2022年成長一席，顯見黨主席賴清德未來在黨內的權力，依舊是一把抓，也預示2028年的總統連任門票已勝券在握，具備關鍵指標意義的不分區立委提名「生殺大權」，也牢牢掌握在其手中。綜觀目前權力核心中常委的分布，泛賴陣營握有6席優勢，包含2席新潮流、1席正國會、綠色友誼1席、1席湧言會及1席民主活水；非賴陣營則掌有4席，2席英系、蘇系、陳亭妃系統。這次中執委投票結果，泛賴陣營跟非賴陣營則呈現「7比3」格局，泛賴系席次相較於上次成長一席次。本次改選最令外界意外的，莫過於湧言會僅拿下2席中執委，呼聲高的鄭文婷以14票落馬，讓王定宇連任中常委之路有所變數，事實上，在選前就傳出賴清德對涉線民案爭議的王定宇頗有微詞，甚至要求其退選。面對變局，派系人士坦言，派系事前評估拿下2.5席次，最終中常委投票關鍵時刻，派系與邁系合作，改由支持林智鴻擔任中常委，才在驚濤駭浪中保住派系的一席核心席位；另據了解，對於與湧言會的合作，陳其邁事前也勸退王不要參選，最終王也在臉書上宣布，也支持林智鴻擔任中常委，期盼讓更多年輕世代進入決策核心。泛賴核心的擴張，形同為賴清德2028年的總統連任之路，築起一座堅固的堡壘，在「7比3」席次的絕對優勢保障下，未來無論是總統初選規則的制定，或是具備高度派系資源分配意涵的不分區立委提名，都將有利於泛賴系統。然而，儘管內部權力已悉數入袋，賴清德隨即將面對現實政局的嚴峻考驗。首當其衝的是年底大選，賴能否帶領民進黨擴張執政版圖、鞏固地方基礎，將是其權力穩固後的首場期中考。尤其現階段執政黨正面臨藍白陣營對「食安風暴」的窮追猛打，如何在內部權力穩固後，有效應對外部政治風暴，避免因在野黨夾擊而流失民意支持，將是賴清德以及執政黨必須立即拆解的關鍵難題。