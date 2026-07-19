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▲43歲傳奇球星陳鏞基在生涯最後一次明星賽開轟，於4局上從劉家翔手中打出陽春砲，以43歲又6天年紀，成為在明星賽開轟的最高齡選手。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

▲中信兄弟主帥平野惠一（右）不僅與老戰友後藤光尊（左）合演二游防線，還與子弟兵江坤宇完成雙殺。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

▲兄弟投手教練、大聯盟傳奇王建民登板，引發外界驚呼。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

▲中職會長蔡其昌上場代打敲安，期間還動用ABS好球帶挑戰系統，成為明星賽最高潮。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

▲明星賽9連敗的郭天信，稍早親自換上球衣、走上投手丘擔任最後終結者，守住個人明星賽首場勝利。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

2026年「台灣精品中華職棒明星對抗賽」第二戰，今（19）日持續在台北大巨蛋上演，靠著待退老將陳鏞基精天一轟，中職明星隊1：0完封中華隊，「天哥」郭天信終結個人明星賽9連敗低潮，本場也再度掀起不少話題，包含王建民登板交手中職會長蔡其昌，以及首度引進比賽的ABS好球帶挑戰系統，都讓球迷驚呼。郭天信個人生涯已累積明星賽9連敗，為打破「魔咒」，總教練曾豪駒在賽前將此役的排兵布陣大權，直接交由郭天信發揮，他也直接把自己排在4棒。1局上明星隊進攻，郭天信在2出局、隊友李凱威在壘時，頂住「四番」壓力，揮出扎實的中外野方向安打，帶動球隊首波攻勢。4局上，今年球季結束即將引退的明星隊老將陳鏞基，面對中華隊投手劉家翔，頂住全場歡呼一棒將球送出牆外，這發陽春砲不僅打破僵局，更讓43歲又6天的陳鏞基寫下中職明星賽史上「最年長開轟」的輝煌紀錄，明星隊就憑藉這發全壘打，取得1：0微幅領先。中場過後，比賽逐漸進入「全明星綜藝模式」。兩隊頻頻動用「傳奇球星卡」，許銘傑、高國輝、林恩宇、後藤光尊相繼登場對決，甚至連中信兄弟總教練平野惠一都在7局下上場代守二壘，與後藤光尊重現昔日日本職棒歐力士隊的經典二游防線，並成功策動雙殺。8局上，中職會長蔡其昌更親自上場代打，對決傳奇名投王建民，期間還動用中職首次的ABS挑戰系統，引爆大巨蛋滿場4萬人掌聲與笑聲。9局下半，明星隊在傳奇左投林英傑退場後，竟是由「四棒、中外野手」郭天信親自換上球衣、走上投手丘擔任最後終結者。首度在萬人矚目下客串投手的郭天信，一上場隨即遭遇考驗，一度讓場面陷入緊張的「天哥劇場」，所幸他隨即穩住陣腳，成功解決中華隊最後一名打者，親手抓下第3個出局數，驚險守住1：0勝果，郭天信最終靠自己斬斷明星賽9連敗悲情紀錄。