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韓國京畿道的一處公寓大樓近日發生一起家庭慘劇，一對40多歲的夫妻墜樓身亡，與兩名10歲上下幼子被發現陳屍屋內。事件掀起韓國民眾議論，儘管目前仍未確定死因，但韓國民眾擔憂韓股近期跌勢可能加劇這類的命案發生頻率。根據中央日報報導，韓國警方與消防部門於17日表示，當天中午12時55分左右，消防當局接獲報案指稱議政府市龍峴洞某公寓「疑似有人墜樓」。當時墜樓的40多歲男子與40多歲女子雖由緊急出動的119救難隊送往附近醫院搶救，仍宣告不治。經警方初步調查，確認兩名死者為居住在該公寓的夫妻。隨後，警方與消防人員在對夫妻倆的住所進行搜查時，於屋內赫然發現他們年僅12歲與8歲的子女也已氣絕身亡。報導提到，警方在案發當天上午7時39分左右就曾前往該公寓。警方透露，當時一名疑似鄰居的報案人表示：「好像有家庭糾紛，聽到了大到讓人睡不著的尖叫聲。」然而，報案人無法確切指出是哪一戶傳出慘叫，僅表示「可能是隔壁棟相同樓層的住戶」。當時趕赴現場的警員逐一按了該公寓所有住戶的門鈴進行確認，對於無人應門的住戶，則採取在門外聽取屋內動靜的方式進行調查。不過，該受害家庭當時並無人回應，亦無任何動靜，因此警方未能進行面對面的實質確認。警方也補充說明，過去該對夫妻並無任何家庭暴力相關的報案紀錄。警方在現場封鎖搜查是否留有遺書，並對周邊親友展開調查。同時，警方也計畫委託國立科學搜查研究院進行屍體解剖，以進一步釐清確切的案發經過與死因。韓國電視台JTBC也對這起事件進行報導，眾多韓國民眾在影片留言議論，許多民眾痛批父母太過自私，就這樣帶走兩名孩子的生命，亦有人臆測大概是因為債務走投無路，擔憂韓國股市近期不斷下跌，將加劇這一現象發生。