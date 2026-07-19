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日本女諧星福娃醬（フワちゃん）曾是綜藝節目寵兒，不過她在2024年失言重創演藝事業，近日她首度公開停工近一年的生活，坦言完全沒有演藝收入，全年收入只有53日圓（約台幣11元），僅靠吃老本存款度日，掀起網路熱議。福娃醬2024年在社群X公開發文攻擊女諧星安子，還寫下「去死」等激烈字眼，在全日本大炎上，事件發酵後她的廣告代言、綜藝節目及商演等被全面喊停，演藝工作陷入停擺，形同遭到封殺。事件沉寂2年後，近日她登上網路節目《ダマってられない女たち season3》，透露自己現在沒有任何演藝收入，只能靠過去存款維持生活，她表示唯一進帳中的是過去幫動畫《丸少爺》唱主題曲才獲得的版稅，但一年僅有53日圓，折合新台幣只有10塊。為了節省生活開銷，福娃醬現在出門都靠腳踏車代步，因為搭乘電車要花錢，平時幾乎自己煮，以降低日常支出。停工期間，福娃醬秘密到海外摔角場接受訓練，每週練習約四天，跟隨職業摔角選手葉月進行體能特訓，如今她順利轉職成為職業摔角選手，還在橫濱競技場擊敗資深選手安納沙織，拿下生涯首場單打勝利，展開全新人生。