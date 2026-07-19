相比2年前與台灣巨砲陳金鋒的「傳奇對決」，王建民坦言今天更緊張，原因是很怕砸到蔡其昌，「因為是對會長，我怕丟到他，所以都會出手汗。」

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▲蔡其昌最後從王建民手中敲出安打上壘。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.19）

中華職棒明星賽今（19）日最高潮戲碼，莫過於傳奇投手王建民八局上再度登板投球，對決即將退任的中職會長蔡其昌，王建民在2024年就曾站上明星賽投手丘，當時與陳金鋒「傳奇對決」，至今仍是球迷心中經典。睽違1年再度登板，王建民開玩笑說，其實站在投手丘上的感覺還滿習慣的，但他笑說這次很怕砸到蔡其昌，心情比2年前還要緊張不少，甚至手都在冒汗。原本設定只投會長一人的王建民，投完後卻發現陳鏞基跟著走上打擊區，讓他笑說跟一開始的劇本不一樣：「本來設定就是投完會長結束了，結果會長退場了，他們（教練團）卻沒有要換我下來。」王建民後來順利讓陳鏞基打出雙殺打，化解失分危機後才下場。久違站上投手丘，他對自己的要求不高，只希望投到110公里就不錯。比賽中出現的ABS挑戰插曲，王建民坦言事前就已經知情，「我知道會長想要體驗（ABS），所以事前知道會有這個橋段。」王建民也笑說，當時裁判剛好撿了一顆壞球，他當下就意會到了。在滿場4萬名球迷歡呼聲中投球，王建民心中滿是感謝，也表示很習慣這種感覺，他最後感性地表示，中職能有現在的盛況全靠球迷支持，「希望球迷繼續支持，讓中華職棒可以越來越好，也希望更多球迷繼續來幫我們球員加油。」