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未來一周天氣概況！周一防雷雨、周三起高溫盛夏

周三起進入盛夏模式，嚴防酷暑與中暑

▲未來一周台灣水氣偏多，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天的天氣

▲未來一周各地白天高溫32至35度，大台北、中南部內陸、花東縱谷有局部36度以上高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周末假期又結束了！中央氣象署表示，明（20）日周一開工日台灣持續受到西南風影響，，早上出門記得要帶上雨傘備用。此外，下周天氣將再回復到「盛夏模式 」，周三至周五甚至高溫普遍在34到35度之間，也提醒民眾外出記得做好防曬、補充水分，避免中暑找上身。中央氣象署於今（19）日晚間發布了未來一周的天氣預報，整體而言，台灣各地大多呈現多雲到晴、高溫炎熱的天氣，但午後仍有雷陣雨發生的機率。在降雨時程方面，周一（20日）受到西南風影響，迎風面的南部地區在清晨至上午就有局部短暫陣雨或雷雨，並需留意局部大雨；其他地區雖然維持多雲到晴，但午後在中部以北、宜蘭、花蓮地區以及台東山區，都要小心局部短暫雷陣雨。到了周二（21日），西南風強度稍微減弱，南部地區清晨至上午仍有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區則維持多雲到晴，午後雷雨的範圍則以東半部山區為主。從周三（22日）開始至周五（24日），天氣將進入穩定的高溫炎熱型態。這段期間台灣各地多雲到晴，午後雷陣雨的範圍主要集中在西半部地區及東半部山區。氣溫上更是需要特別留意，周三至周五高溫普遍來到34到35度之間，近山區或盆地地區甚至有機會達到36度左右，紫外線指數相當高，民眾務必做好防曬工作，並多補充水分，避免中暑。至於周末期間（25日至26日），台灣受到東邊水氣增加的影響，東半部及恆春半島地區會有零星陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後新竹以南地區及各地山區仍有局部雷陣雨的機會。中央氣象署最後再次提醒，，開工通勤或外出務必記得攜帶雨具，並留意氣象署隨時發布的即時天氣警示。