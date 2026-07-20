2026 FIFA世界盃冠軍賽西班牙奪冠氣走阿根廷，根據星巴克官網，今（20）日TEAM STARBUCKS「星巴克買一送一」開喝！星巴克表示，幾乎全台門市爽喝大杯55元星沁爽、最便宜星冰樂62.5元，連foodpanda、foodomo 2大外送也有「買一送一」咖啡優惠。路易莎表示，新品「買一送一」浸泡式咖啡優惠。
星巴克：今買一送一世界盃咖啡優惠！全台門市、2大外送半價喝
世界盃足球賽冠軍出爐！西班牙1:0氣走阿根廷奪冠，「星巴克買一送一」3大咖啡優惠爽喝！
全台門市買一送一！星巴克表示，TEAM STARBUCKS！每一場都陪你在場 好友分享日，2026年7月20日（一），活動期間11:00-20:00，購買星巴克兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦星巴克最便宜買法：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
買一送一兩大外送優惠！
◾️2026/7/20(一)活動期間，於foodpanda點購兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、冰焦糖瑪奇朵，其中一杯星巴克招待。
◾️2026/7/20(一)活動期間，於foodomo點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準，並將依外送配方製作；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
路易莎：新品「買一送一」浸泡式咖啡優惠！
路易莎：全新「浸泡式咖啡買一送一」！優惠到月底
路易莎咖啡20周年推出新品「G1日曬耶加雪菲」、「黑金淬煉典藏」，全新浸泡式咖啡系列開喝。
即日起至7月31日，不限會員可享浸泡式咖啡新品「同品項買一送一」線上預購優惠！幫大家算好，半價平均每盒138元起，值得入手嚐鮮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
世界盃足球賽冠軍出爐！西班牙1:0氣走阿根廷奪冠，「星巴克買一送一」3大咖啡優惠爽喝！
全台門市買一送一！星巴克表示，TEAM STARBUCKS！每一場都陪你在場 好友分享日，2026年7月20日（一），活動期間11:00-20:00，購買星巴克兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦星巴克最便宜買法：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
◾️2026/7/20(一)活動期間，於foodpanda點購兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、冰焦糖瑪奇朵，其中一杯星巴克招待。
◾️2026/7/20(一)活動期間，於foodomo點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準，並將依外送配方製作；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
路易莎：新品「買一送一」浸泡式咖啡優惠！
路易莎：全新「浸泡式咖啡買一送一」！優惠到月底
路易莎咖啡20周年推出新品「G1日曬耶加雪菲」、「黑金淬煉典藏」，全新浸泡式咖啡系列開喝。
即日起至7月31日，不限會員可享浸泡式咖啡新品「同品項買一送一」線上預購優惠！幫大家算好，半價平均每盒138元起，值得入手嚐鮮。
更多「2026世界盃」相關新聞。