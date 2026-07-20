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今天天氣：南部不定時有雨 北部午後防大雨

▲未來一周台灣水氣偏多，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：太平洋高壓增強 午後雨區減少

▲未來一周各地白天高溫32至35度，大台北、中南部內陸、花東縱谷有局部36度以上高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：本周後半熱帶擾動恐發展 是否成颱待觀察

中央氣象署表示，西南風持續影響，今（20）日南台灣整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨明顯，中北部及各地山區留意局部大雨；下半周降雨趨緩，但未來一周仍有36度以上高溫，菲律賓東方低壓帶熱帶擾動發展情形仍待持續觀察。7月20日今天的天氣，氣象署指出，西南風影響、水氣偏多，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、臺東山區有局部短暫雷陣雨，且容易出現局部大雨，「北部、中部山區」甚至有局部短延時豪雨。天氣持續炎熱，各地高溫普遍來到32至35度，新北、彰化、花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級，外出應做好防曬並多補充水分。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，環境風場為西南風，受風速較強影響，全臺水平擴散條件佳，空品多為良好等級。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。7月21日明天的天氣，氣象署說明，太平洋高壓增強，風向由西南風轉為偏東風；各地大多為多雲到晴，午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率；清晨至上午，南部仍有局部短暫陣雨或雷雨。氣象署指出，周三至周五（7月22日至7月24日），台灣風向轉吹南南西風，水氣減少的原因，全台各地多雲到晴，午後雷陣雨集中在西部、山區，各地山區同樣要注意局部大雨。此外，目前南海延伸至菲律賓東方海面，都屬於低壓帶範圍，下周後半段可能會有「熱帶擾動」發展，是否再增強為熱帶性低氣壓或颱風，還需要時間觀察。