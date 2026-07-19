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伊朗日前用飛彈襲擊美軍駐約旦基地，造成2名美軍士兵死亡，美國駐安曼大使館今（19）日突對約旦發布安全警報，約旦當局已全面疏散南部大城亞喀巴（Aqaba）民眾，美國大使館同時呼籲美國公民絕對不要前往機場與港口，稍早伊朗果真朝約旦發動飛彈攻擊，外媒披露最新情況。美國駐安曼大使館強烈呼籲民眾前往亞喀巴國際機場及海港，並呼籲美國公民遵守約旦政府發布的各項安全指示，應避免前往約旦境內的軍事基地。美國駐安曼大使館同時呼籲當地美國公民提高警覺，避免前往示威活動及大型集會，遠離警方大規模部署的區域，加入美國國務院的「智慧旅客登錄計畫」（Smart Traveler Enrollment Program，STEP），即時接收最新安全資訊，也方便美國使領館在緊急情況下取得聯繫。稍早伊朗發動攻勢，半島電視台報導，約旦首都安曼稍早響起警報，以色列軍方發言人稱，已偵測到從伊朗向約旦亞喀巴市發射的飛彈。以色列軍方表示，一些砲彈可能會落入以色列境內，以色列南部可能會發出警報。「如果警報響起，必須進入保護區，並待在那裡直到另行通知」。約旦國家通訊社指出，約旦軍方擊落了四枚伊朗飛彈中的三枚。第四枚導彈落在了南部一個偏遠地區。沒有人員傷亡或財產損失的報告。