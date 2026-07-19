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▲楊大正坦言，其實一直以來滅火器（如圖）都不是一個被看好的存在。（圖／火氣音樂提供）

樂團滅火器一連兩天在台北小巨蛋舉辦演唱會，吸引上萬人朝聖，今（19）日來到第二天，除了帶來多首經典歌，現場也特別準備一段VCR，是多名歌迷向他們的深情告白。從台下50人到萬人，台上主唱楊大正感性說，「謝謝你們帶我們來小巨蛋、謝謝你們陪我們一起創造這個里程碑。」而昨日演出時，楊大正開玩笑表示：「我下個目標，火氣音樂上市上櫃，讓大家做股東，說不定十塊就能做火氣音樂的股東。」滅火器兩日演出吸引超過萬名粉絲朝聖，回想起20年前演出只有不到50位觀眾，楊大正感性說：「人很少還要加油，我們就這樣一直加油加油加油，然後有一天人這麼多，我們還是有加油，謝謝你們帶我們來小巨蛋、謝謝你們陪我們一起創造這個里程碑。」楊大正坦言，其實一直以來滅火器都不是一個被看好的存在，可是靠著粉絲們一張票一張票的支持，還是可以走了26年，他感性說道：「今天的舞台、今天的一切、所有的工作人員，是你們的門票搭造出來的，謝謝你們創造這場演唱會，謝謝你們用一分鐘的時間告訴我們 滅火器有能力開兩場小巨蛋，你們超酷的！」讓全場粉絲聽了熱血沸騰。滅火器出道至今，不僅獲得金曲獎肯定，更獲得許多歌迷喜愛，楊大正認為：「做音樂最大的肯定是音樂有人聽、得到共鳴、得到力量，謝謝你們喜歡滅火器，我想這兩天會在我心裡留很久，這是我們一起創造出來的一個非常深刻的一段回憶。」此外，滅火器也預告下個月就要去錄新專輯了。而昨日，楊大正霸氣表示：「我下個目標，火氣音樂上市上櫃，讓大家做股東。」說不定十塊就能做火氣音樂的股東。影片在社群上瘋傳，讓粉絲們期待回應：「我一定買！」、「我也想卡位」、「股東會可以開在小巨蛋嗎？請自行寄邀請函到我家。」