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蔡阿嘎妻子「二伯」的品牌HAHABABY陷入抄襲風波，其中日本品牌SOU・SOU更被點名是品牌受害者之一，為此官方回應他們已經關注HAHABABY長達4年。事件延燒之際，有網友發文詢問，認為SOU・SOU和芬蘭品牌Marimekko相似，不過了解品牌歷史的粉絲馬上出面回應，表示這兩個品牌都是出自於同一設計師脇阪克二手中，不存在仿冒問題。有網友發文發現，SOU・SOU的小花設計與芬蘭品牌Marimekko有相似之處，質疑這該不會是跨國抄襲，不過熟悉品牌歷史的粉絲隨即指出，這些作品都是同一位設計師脇阪克二之手，並不存在互相抄襲的問題。現年80歲的脇阪克二是日本知名設計師，不僅是SOU・SOU的靈魂人物，也是芬蘭設計品牌 Marimekko的品牌首位日籍設計師，擁有約60年設計資歷的他，還曾在紐約設計公司Larsen工作，並擔任京都造形藝術大學客座教授，是日本設計界中地位非常崇高的人物。脇阪克二的作品多以京都四季、旅行風景及日常生活為靈感，風格溫暖鮮明，強調「圖案是生活記憶的累積」，不僅如此，他堅持作品幾乎都是手繪，帶有濃厚的個人風格，因此作品出現在不同品牌系列時，總能讓人一眼就知道是脇阪克二的作品。本次HAHABABY被質疑商品與SOU・SOU等日本品牌有高度相似度，為此二伯表示，品牌圖案靈感是來自與孩子畫畫以及生活點滴；品牌總監也強調，公司保留完整的設計開發流程，認為相似元素可能來自共同流行趨勢、市場氛圍，而非刻意模仿。