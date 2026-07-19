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▲日本女子網球選手園田彩乃除了是網球選手之外，也曾拍攝過寫真。（圖／園田彩乃IG）

日本女子網球選手園田彩乃17日突然在社群平台上發文求助，她提到，有AV片商在未經她同意下，將自己的照片拿來加工，當成AV作品封面發表，且這名出道的女優甚至也叫做園田，讓她氣炸擬針對片商提出法律訴訟。園田彩乃過去曾是青少年女網選手，曾參加過ITF青少年女子賽事，現年30歲，過去也曾拍攝過寫真集，在IG追蹤數超過13萬人，具有一定的知名度。園田彩乃17日在X發文表示，從粉絲那裡得知，在名為FANZA的成人網站上，有人未經許可明顯加工了我過去發出的照片並使用名字似乎是故意的，取名叫做園田茉莉華，她無奈詢問，「請問像這樣的情況，難道沒有任何方式可以提起訴訟嗎？」這兩張圖片究竟有多相似？有網友直接貼出對比照，無論是兩個人的手肘的角度、左手的形狀，甚至背景都完全一致，就連頭髮飄逸的曲線都一模一樣，而且姓氏還是園田，片商直接將照片拿來修改，立刻被發現。許多日本民眾指出，FANZA只是影片營運商，這種情況還是要直接找製作的片商比較好，亦有民眾指出，日本文化廳有「海賊版」(盜版) 對策窗口，可以與律師免費諮詢，必要時還能獲得法律措施的補助。至於製作這部影片的日本片商究竟是哪一家？從番號「EBWH-359」可知曉，發布該影片的是相當知名的成人片商E-BODY，有網友在E-BODY相關社群留言要求道歉並下架影片，但片商並未回應。