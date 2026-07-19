日本女子網球選手園田彩乃17日突然在社群平台上發文求助，她提到，有AV片商在未經她同意下，將自己的照片拿來加工，當成AV作品封面發表，且這名出道的女優甚至也叫做園田，讓她氣炸擬針對片商提出法律訴訟。
園田彩乃過去曾是青少年女網選手，曾參加過ITF青少年女子賽事，現年30歲，過去也曾拍攝過寫真集，在IG追蹤數超過13萬人，具有一定的知名度。
園田彩乃17日在X發文表示，從粉絲那裡得知，在名為FANZA的成人網站上，有人未經許可明顯加工了我過去發出的照片並使用
名字似乎是故意的，取名叫做園田茉莉華，她無奈詢問，「請問像這樣的情況，難道沒有任何方式可以提起訴訟嗎？」
這兩張圖片究竟有多相似？有網友直接貼出對比照，無論是兩個人的手肘的角度、左手的形狀，甚至背景都完全一致，就連頭髮飄逸的曲線都一模一樣，而且姓氏還是園田，片商直接將照片拿來修改，立刻被發現。
許多日本民眾指出，FANZA只是影片營運商，這種情況還是要直接找製作的片商比較好，亦有民眾指出，日本文化廳有「海賊版」(盜版) 對策窗口，可以與律師免費諮詢，必要時還能獲得法律措施的補助。
至於製作這部影片的日本片商究竟是哪一家？從番號「EBWH-359」可知曉，發布該影片的是相當知名的成人片商E-BODY，有網友在E-BODY相關社群留言要求道歉並下架影片，但片商並未回應。
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名字似乎是故意的，取名叫做園田茉莉華，她無奈詢問，「請問像這樣的情況，難道沒有任何方式可以提起訴訟嗎？」
這兩張圖片究竟有多相似？有網友直接貼出對比照，無論是兩個人的手肘的角度、左手的形狀，甚至背景都完全一致，就連頭髮飄逸的曲線都一模一樣，而且姓氏還是園田，片商直接將照片拿來修改，立刻被發現。
許多日本民眾指出，FANZA只是影片營運商，這種情況還是要直接找製作的片商比較好，亦有民眾指出，日本文化廳有「海賊版」(盜版) 對策窗口，可以與律師免費諮詢，必要時還能獲得法律措施的補助。
至於製作這部影片的日本片商究竟是哪一家？從番號「EBWH-359」可知曉，發布該影片的是相當知名的成人片商E-BODY，有網友在E-BODY相關社群留言要求道歉並下架影片，但片商並未回應。