「這些迷因真的很有趣，我無話可說，實在太搞笑了！」

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本屆世界盃最大話題人物、挪威超級球星哈蘭德（Erling Haaland），近日接受訪問時，透露自己也很喜歡看網路上那些關於自己的AI迷因，印象最深刻的影片，是吃飯時被自己嚇到的瞬間，還有與巴西球星維尼修斯（Vinicius Jr.）在車內合唱的片段，都讓哈蘭德本人笑翻，本就是歐洲頂級球星的哈蘭德，靠著本屆世界盃展現超強實力、搭配親民形象與辨識度極高的外型，徹底於全球爆紅出圈，結束世界盃賽程後，他近日在自己的官方YouTube頻道上，特別推出一支「世界盃最後24小時的我」，其中也回應網路上各種關於「哈寶寶」的迷因影片。哈蘭德笑說，看著網友惡搞自己的各種素材，笑得合不攏嘴，尤其是一個自己正在街頭吃東西，卻意外被鏡子中的自己嚇到，露出極度反差、驚恐定格的魔性表情，雖然經證實是AI惡搞，但連他本人看了都覺得搞笑。此外，哈蘭德也提到維尼修斯在車內對一頭金色長髮的自己深情唱歌的影片，也讓他本人印象超深刻，談到這些影片，這位世界足壇巨星表示，「真的有很多（迷因），我每次拿起手機，都會看到更多新的。」實際上，在挪威國家隊記者會上，哈蘭德就曾被問到關於迷因的問題，當被問到這些網路風潮，包括網路上瘋傳他以前的音樂作品、長相模仿大賽、甚至是狗狗戴上金色假髮時，哈蘭德就曾大方表示：「我覺得這是一件好事，因為我很喜歡美國人，我覺得他們滿搞笑的、很有幽默感。到目前為止，這裡（世界盃）的一切都很棒。」