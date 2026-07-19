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韓國股市近期受到追蹤三星電子與SK海力士的兩倍槓桿ETF影響，導致動盪劇烈，且不斷下挫。韓國青瓦台坦言槓桿ETF目前很難以直接下市處理，由於上周五台股與日股雙雙大跌，「躲崩」的韓股周一開盤全球關注。許多分析師也坦言，自己的職業生涯中從未如此關注韓國股市表現。根據韓聯社報導，針對外界指出單一股票槓桿型 ETF是導致股市劇烈波動的主因，進而提出應將其「下市」的訴求，韓國青瓦台政策室長金容範於今（19）日明確表示目前已有眾多投資人參與其中，且該類商品的市場規模已超過 10 兆韓元，如果貿然採取下市措施，這件事情本身就會對市場造成巨大的衝擊，高達 10 兆韓元的拋售潮該如何消化是個大問題，因此直接下市這一方法是不太可能的事。針對韓國金融主管機關近期推出的 ETF 補救對策，包括將槓桿型 ETF 的基本保證金門檻提高至 3,000 萬韓元現款，並規定以 20 股為基本交易單位等措施，金容範看好其成效，認為這將能「有效緩解大部分的負面效應」。他表示，「這是主管機關經過深入討論後，充分採納市場各界長期反映的問題所做出的決定。一旦新制上路，外界先前質疑的諸多弊端有相當大一部分將獲得解決。」韓股周一開盤全球關注，根據彭博報導，過去韓股對許多全球投資人來說只能算是一個邊緣市場，但隨著三星電子與SK海力士等AI類股驅動的劇烈動盪波及全球晶片股，在每日股市開盤前查看韓國股市已成為紐約、倫敦和東京等來自全球的基金經理人的例行公事。摩根資產管理（JPMorgan Asset Management）亞太區首席市場分析師許長泰（Tai Hui）坦言，這是他任職 14 年來，首次向公司的全球團隊針對韓國市場進行專題簡報；日本交易員也紛紛將韓國綜合股價指數（Kospi）納入自選觀察清單。PineBridge Investments 駐倫敦的投資組合經理人雷達（Hani Redha）更直言，「現在我們所有人都是韓國的投資人了。」雷達每天開啟工作的第一件事，就是查看首爾股市以研判 AI 交易的風向。一旦韓國市場收盤，他的焦點就會轉移到紐約上市的 SK 海力士美國存託憑證（ADR）以及追蹤南韓市場的交易所買賣基金（ETF）。他說「這幾乎是 24 小時不間斷的追蹤。」這種連動效應在上週表現得淋漓盡致，上週一，韓國本土市場因對 AI 未來需求產生疑慮而引發拋售潮，導致 Kospi 指數暴跌近 9%，隨後這股弱勢蔓延至華爾街，SK 海力士在美上市的股票大跌 9.3%，並拖累了其他主要晶片股。雷達每天開啟工作的第一件事，就是查看首爾股市以研判 AI 交易的風向。一旦韓國市場收盤，他的焦點就會轉移到紐約上市的 SK 海力士美國存託憑證（ADR）以及追蹤南韓市場的交易所買賣基金（ETF）。他說，「這幾乎是 24 小時不間斷的追蹤。」根據彭博（Bloomberg）彙整的數據，這種更緊密的連結在數據中越發明顯。Kospi 指數與那斯達克 100 指數（Nasdaq 100）的 60 天相關係數已攀升至 0.46，接近兩年來的最高點，且幾乎是五年平均值 0.16 的三倍。紐約投行Tigress Financial Partners 駐紐約的投資長費恩塞斯（Ivan Feinseth）表示：「韓國實際上已成為那斯達克和費城半導體指數（SOX）同一波動生態圈的一部分。SK 海力士、三星和 Kospi 指數，如今扮演著美股 AI 和半導體風險的盤前解讀指標」；他補充道，這個亞洲國家不再是「遙遠且跑龍套的新興市場」。當韓國股市遭遇跌勢時，其影響力似乎更加顯著。彭博數據顯示，在韓國市場疲軟期間，那斯達克 100 指數對 Kospi 指數的敏感度在 7 月 7 日攀升至 1990 年以來的最高點；MSCI 世界指數（MSCI World Index）的類似指標也在本月稍早創下四年新高。此外，Kospi 指數與日本日經 225 指數（Nikkei 225）之間的相關性也大幅飆升。這促使 Ortus Advisors 的日本股票策略主管傑克森（Andrew Jackson）在今年初將 Kospi 指數圖表納入密切監控，這在他超過 20 年的職業生涯中是第一次。三井住友信託資產管理（UBS SuMi TRUST Wealth Management）的日本股票策略師小林千沙（Chisa Kobayashi）表示，「只要 AI 熱潮持續，這就是投資人必須接受的新常態。然而，市場正受到一個相對不成熟、且充斥槓桿引發波動的市場所主導，這使得交易變得困難，因為走勢可能會偏離基本面。」彭博指出，在經歷假期過後，韓國股市重新開盤時恐將面臨另一波動盪。由於一家中國 AI 新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）日前發布新款AI模型「Kimi K3」，引起世界高度關注，看似取得出乎意料的技術突破，再度引發市場對巨額資本支出（capex）回報的質疑。