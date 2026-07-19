根據「COVERS」盤口專家報導，最熱門比分組合莫過於1：1平手，進入點球大戰，主因與西班牙強悍防守有關

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，總進球數「小於2.5球」的賠率偏低，僅約1.63，而「大於2.5球」賠率則較高，約有1.80

預測一：兩隊實力太接近 1：1機率最高

預測二：西班牙贏球機率較高、小於2.5球是共識

2026年世界盃決賽將於台灣時間7月20日凌晨3點開踢，由衛冕軍阿根廷對決歐洲霸主西班牙。兩隊不只上演梅西（Lionel Messi）「最後一舞」與19歲新星耶馬（Lamine Yamal）的世代交替對決，賭盤與數據網站開出的賠率也充滿玄機，，「決賽兩隊都會更謹慎，加上西班牙7場只失1分，但兩隊都有強大進攻能力，1：1小分是最合理選擇。」雖然阿根廷貴為衛冕冠軍，但無論是台灣運彩還是國際賭盤，目前都微幅看好西班牙能捧起大力神盃，以國際賭盤來說，西班牙賠率約為-150，阿根廷則在+130左右。知名足球數據網站Opta超級電腦也於賽前模擬比賽相關數據，西班牙奪冠機率為56.05%，略高於阿根廷的43.95%。各界專家普遍認為，這場比賽是名副其實的「矛盾對決」，阿根廷本屆至今狂轟19球，而西班牙7場比賽竟然只丟1球，是典型的矛盾大戰。莊家高度看好兩隊在常規時間內大打防守戰，專家認為，這會是一場一球定生死的焦土戰，西班牙精準的中場傳控與防守紀律，極大程度壓低總進球的預期。由於兩隊實力過於接近，在精確比分的盤口上，最具吸引力但也最低賠率的選項是常規時間和局，全場「1：1」的賠率，在盤口中最低，僅約4.25，被視為市場上最可能發生的單一賽果。其次被看好的比分，分別是西班牙2：1獲勝，賠率約5.00，第三則是阿根廷2：1獲勝，賠率約5.25）。這意味著，莊家認為雙方要維持0：0悶和機率較低，賠率7.50，兩邊都有極高機率攻破對方球門，但最終「小於2.5球」機率仍是最高。