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水電行業AI取代不了！黃仁勳也看好「未來年薪高」

AI不僅不會導致人力被取代，還會創造全新的就業機會，並點名「電工、管線工人及營建工人」等技術人員將成為市場搶手人才，年薪有望上看「六位數美元」。

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在2026年1月出席世界經濟論壇（WEF）年會時，點名「電工、管線工人及營建工人」等技術人員將成為市場搶手人才，年薪有望上看「六位數美元」。（圖／美聯社／達志影像）

水電工超好賺？一堆人搶著轉職「業界揭開真實面貌」

想進入水電行業真的要有熱忱，且對每件事都有求知的好奇心，也願意花費多年在現場累積經驗，「否則一站上工地，經驗有沒有，一眼就看得出來。」強調水電沒有速成班，也沒有捷徑

▲台灣水電工程行小編強調，想進入水電行業要有熱忱，且對每件事都有求知的好奇心，也願意花費多年在現場累積經驗。（示意圖／美聯社／達志影像）

老師傅最值錢不是技術！水電行點名它「做20年還在學」同行全認同

這些專業師傅厲害的並非有多少技術、知識，而是在現場處理實務的經驗，「那些無數次在現場解決問題的經驗，那才是最值錢、也是最難被取代的專業。」

▲水電專業師傅厲害的並非有多少技術與知識，而是在現場處理實務的經驗。（圖／取自photoAC）

台灣水電月收破10萬超賺錢！高薪內幕曝：想入行先熬過至少4年

平均月薪僅有4.7萬元，但剛進入行業1年以下的新人，平均月薪其實就有4.2萬，往後根據年資長短也有穩定成長。學歷部分各有人才，不管是高中職（含）以下、專科，甚至是碩士皆有

▲根據104薪資情報網站，針對水電行業如水電師傅、水電技工等職業薪資調查，平均月薪僅有4.7萬元，但剛進入行業1年以下的新人，平均月薪其實就有4.2萬，往後根據年資長短也有穩定成長。（示意圖／翻攝Pexel）

若想真正把水電技術學精，就算天資聰穎，通常也需要4年以上的時間，而且還未必能完全掌握所有領域；在工地工作時，薪資往往並不如外界想像，甚至可能是整個工地中收入較低的職缺之一。

隨著人工智慧（AI）越來越強大，外界擔憂部分行業恐面臨被取代風險，但，更強調「水電沒有速成班，也沒有捷徑」。輝達執行長黃仁勳在2026年1月出席世界經濟論壇（WEF）年會時表示，全球未來數年需要繼續投資人工智慧（AI）基礎建設，一名水電工程行小編看到這段言論，不禁在Threads有感而發，表示自從黃仁勳看好水電師傅的未來後，許多人只單純看了幾支影片、上了幾堂課，就認為水電這行業好做，「真正做過的人都知道，水電不是換換管子、接接電線而已。」小編感嘆，，指出真正的技術是需要付出汗水與時間，得花更多時間培養對不同屋況的解決辦法。該篇文最後也提點大眾，千萬別小看每位做了十幾、二十幾年的老師傅，貼文曝光後，瞬間引起同行認可留言，「認同，我也是從不同的行業轉水電、學了二十年了、還是有很多沒碰過的問題、學無止境」、「越懂水電，越怕水電，太多小細節了」、「水電不難但是有前景，這種話都是外行人說的」。事實上，水電行業確實行情極高且起薪也不低，根據104薪資情報網站，針對水電行業如水電師傅、水電技工等職業薪資調查，，可看出該行業門檻較低，且不要求求職者學經歷。過去也有不少前輩分享經歷，若是經營個人工作室，由於現今市場已出現嚴重人才斷層，不一定要承接大型工地工程，只要具備解決客戶問題的能力、建立良好口碑，「只要人家找得到你，基本上就不怕沒工作。」儘管水電行業近年被視為高需求、高收入的熱門職業，但不少前輩也以血淚勸戒，這份工作遠比想像中辛苦，最後也建議，若有意轉職的人，務必慎選願意教學、重視安全與符合法規的公司。