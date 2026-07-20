世界巨星大谷翔平將推遲原定於台灣時間23日對陣費城人的先發登板計畫，羅伯斯相比上次公開受訪的樂觀立場，這次明顯保守許多

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「大谷翔平星期三不會先發，考量到他目前的狀況以及球隊的應對方針，我想這需要一點時間，這並不是那種單純逐日觀察（day-to-day）的輕微傷勢。」

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）稍早證實，，他坦言，大谷翔平目前確實受到「不輕微」的膝傷影響，球團首要任務是給予他充分的時間休息，讓膝蓋完全康復才回歸賽場，外媒則普遍認為，「這是大谷翔平9月季後賽才會回歸投手丘的訊號。」大谷翔平在明星賽過後的2天中，皆未在球場上進行投球練習。事實上，在球季上半季的最後一場比賽（12日對戰響尾蛇）結束後，大谷翔平便接受關節腔內的注射治療，儘管原定計畫是讓他在下半季重返先發輪值，但目前傷勢復原進度顯然比預期緩慢。據了解，這次推遲登板是由球團主導的保護性措施。羅伯斯稍早受訪坦言：對於大谷翔平何時能重返投手丘，目前依舊是未知數。不過，當被問及他是否有可能「整季報銷」時，羅伯斯則堅決否定，強調球隊完全沒有這個打算，相信大谷本季絕對有機會再度登板。道奇球團之所以能如此謹慎，底氣來自於道奇目前戰績仍在國聯西區穩居龍頭，領先第2名球隊高達10場勝差以上。加上主力投手史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也即將傷癒復出，球隊完全沒有必要讓大谷翔平涉險復出。羅伯斯總教練隨後也務實地解釋，目前道奇所處的位置相對有利，在這個時間點，急著讓大谷翔平投球所帶來的潛在效益，遠遠無法抵銷可能承擔的受傷風險。專跑道奇的《Dodgers Way》媒體記者則樂觀預估：「大谷翔平可能會在9月份左右復出。先讓傷勢徹底痊癒，並在季後賽開打前登板找回比賽感覺，這才是最合理、也最穩健的策略。」