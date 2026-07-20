伊格萊西亞斯僅發表2個字「Una vergüenza（簡直是恥辱 ）」，強烈譴責黃牛市場的荒唐行為。

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2026年FIFA世界盃決賽即將開打，然而決賽門票在黃牛市場價格卻一路暴漲，已高達12,751美元（約合新台幣41萬），稍早西班牙國家隊前鋒博爾哈·伊格萊西亞斯（Borja Iglesias）忍不住在個人社群媒體上發聲，公開表達他的憤怒，西班牙將於當地時間19日與阿根廷展開冠軍爭奪戰。正當全球球迷渴望親臨現場見證這場史詩級對決時，黃牛與轉售市場的票價，卻已經飆升至令人咋舌的地步。根據票務平台「SeatGeek」數據顯示，世界盃決賽在轉售市場上的平均票價，已高達12,751美元（約合新台幣41萬）。這個驚人的數字甚至超越2024年美式足球超級盃（Super Bowl）轉售平均票價的10,540 美元（約合新台幣34萬）。根據西班牙媒體《馬卡報》（MARCA）報導，伊格萊西亞斯在個人Instagram限時動態中轉發一則關於票價的貼文，僅用短短兩個字強烈譴責：「Una vergüenza（簡直是恥辱）。」道出他對天價門票剝奪普通球迷觀賽權利的憤怒。在伊格萊西亞斯轉發的原貼文中，也帶有諷刺的意味寫道：「沒辦法了，我還是坐在電視機前看吧。」 說明大眾對高昂票價的無奈。雖然伊格萊西亞斯與西班牙國家隊，即將在球場上與阿根廷展開生死決戰，但在賽場之外，這位前鋒選擇與球迷站在一起，砲轟這場足球盛宴背後失控的金錢遊戲。