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2026年FIFA美加墨世界盃決賽今（20）日開踢，由衛冕軍阿根廷交手傳統強權西班牙，比賽聚焦在世界球王與梅西（Lionel Messi）與19歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）正面交鋒，比賽戰局如預期，西班牙掌握多數球權，多次交給右路亞馬爾突破，但始終未能進球，阿根廷權無法組織有效進攻，正規時間90分鐘踢完雙方0：0平手，西班牙射門數15次、10次射正都被擋住，阿根廷則全場0射門。本屆決賽之前，攤開西班牙、阿根廷世界盃歷史僅有1次交手，是在1966年英格蘭世界盃小組賽，阿根廷靠傳奇球星阿蒂梅（Luis Artime）梅開二度，最終2：1擊敗西班牙，這也是雙方唯一一次在正式世界盃大賽的對決紀錄。本場比賽先發陣容出爐，阿根廷右後衛做出變陣，由更擅長防守的蒙提爾（Montiel）先發，目的就是封鎖亞馬爾，但也適度犧牲進攻威脅。比賽開打後，確實如外界專家分析，由西班牙掌握多數球權，包含亞馬爾、奧爾莫（Dani Olmo）雙前鋒都有不少帶球推進機會，奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）38分鐘獲得一次射正機會，可惜被門將達米安·馬丁內斯（Dibu Martínez）檔下。阿根廷方面，上半場重兵防守，主打防守反擊但未能策動有效進攻，上半場完全沒有射門機會。上半場踢完，兩隊0：0暫時平手，根據FIFA官網數據，西班牙控球率51%、3次射門、2次射正，阿根廷控球率則僅45%。下半場開打，西班牙持續掌握球權，下半場更換上天才中場羅德里（Rodri），提升傳球滲透力，阿根廷主打防守反擊但無果，第90分鐘中場恩佐．費爾南德斯（Enzo Fernández）還領到第2張黃牌出場，阿根廷少踢一人情況下，更難掌握球權。正規賽90分鐘含傷停捕時7分鐘，西班牙15次射門、10次射正，都被達米安·馬丁內斯擋住，阿根廷則全場0次射門、0次射正，僅有1次角球，兩隊呈現截然不同球風，最終0：0踢和進入30分鐘延長賽。