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2026世界盃足球賽20日迎來最終決戰，由西班牙與阿根廷爭奪冠軍獎盃。FIFA今年首度在世界盃決賽安排中場秀，瑪丹娜乘著越野車出場，接著是BTS（防彈少年團）、小賈斯汀（Justin Bieber）、夏奇拉，現場演唱穩到像「吃了CD」，尤其50歲的夏奇拉電臀超猛。打造史上最大規模的足球娛樂盛典，邀來瑪丹娜（Madonna）、BTS（防彈少年團）、小賈斯汀（Justin Bieber）等豪華卡司演出；瑪丹娜乘坐吉普越野車率先登場，帶著龐大的舞群氣勢十足，緊接著BTS演唱〈Dynamite〉，成員對著鏡頭拋媚眼展現魅力，小賈斯汀帶著一把吉他，穿著POLO衫自彈自唱，用歌聲征服現場觀眾。最後，50歲的夏奇拉帶著舞群與伯納男孩（Burna Boy）演唱世界盃主題曲〈Dai Dai〉，電臀、水蛇腰讓人看了目瞪口呆，完全不像50歲，夏奇拉唱到一半還邀請全場大合唱，場面非常熱血沸騰。FIFA創辦世界盃近百年，今年首度在決賽加入正式中場秀，希望讓足球、音樂與公益結合，讓世界盃不只是全球最高關注度的運動賽事，也成為具有國際影響力的文化活動。官方也希望藉由世界盃數十億觀眾的全球收視影響力，讓短短11分鐘的中場秀不只停留在娛樂討論，也能轉化成實際公益資源，支持「FIFA全球公民教育基金（FIFA Global Citizen Education Fund）」，FIFA目標募款1億美元，全額將會投入全球兒童教育及足球發展計畫，幫助教育資源不足的孩子獲得學習與參與運動的機會。