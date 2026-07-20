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2026年北中美世界盃迎來萬眾矚目的終極決戰，由「無敵艦隊」西班牙對決「藍白軍團」阿根廷。然而，這場舉世矚目的世界第一爭奪戰，在開局並未如預期般激烈，雙方上半場都未破門，以0：0暫時戰平，尤其原本火力旺盛的阿根廷，上半場45分鐘竟沒有任何射門，讓英國《衛報》「酸葡萄心理」發作，用數據狂嗆阿根廷上半場的窘境，痛罵是史上最無聊決賽，「讓紐約想遺忘的前半場。」英格蘭4強賽不敵阿根廷，雖後續仍拿下第3名，但向來言辭犀利的英國媒體《衛報》，對決賽上半場的沉悶節奏顯然不太買帳。他們在報導中直接將這前45分鐘形容為「在紐約令人想遺忘的前半場」。《衛報》還毫不留情地用數據揭露阿根廷上半場的進攻乏力，其中0次角球、0次射門、0次在對手禁區內觸球。報導指出，儘管西班牙在整體發揮上明顯優於對手，但同樣暴露出難以製造實質致命生機的困境。在比賽進行期間，《衛報》甚至一度用「真是太糟糕了」來進行反諷，極力強調上半場比賽的停滯感與沉悶。相較於英媒的嚴苛，西班牙本土大報《阿斯報》則將焦點放在自家國家隊的掌控力上，並給予正面評價。特別是針對中場核心羅德里（Rodri），《阿斯報》盛讚他存在感十足，又是一次數不清的精采「大師級獨奏會（Recital）」，並列出他在上半場的驚人數據：總共52次參與球隊攻防、傳球47次、其中成功高達45次。法國權威媒體《隊報》，同樣觀察到西班牙從開局就試圖掌握主動權，報導稱「西班牙一開始就拉高比賽調性」。無論是小將拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）製造的破門險境，還是西班牙透過大範圍的控球將阿根廷防線不斷往後壓制，都展現出無敵艦隊的壓迫感。不過，《隊報》也客觀地指出上半場被阿根廷拖入泥巴戰，「節奏變得容易停滯，雙方激烈的對抗與頻繁的犯規，將比賽切割得極為碎裂。」