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NBA休賽季爆發重磅三方交易！根據知名記者Shams Charania報導，奧克拉荷馬雷霆、亞特蘭大老鷹與達拉斯獨行俠正式達成協議。雷霆冠軍功臣多爾特（Lu Dort）前往老鷹隊，而老鷹前狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）則加入獨行俠，雷霆隊則成功實施了大規模的「節稅工程」，降低球隊薪資壓力。本次三方交易架構如下：▪️雷霆： 送出防守悍將多爾特，換回3個未來次輪選秀權，並預計獲得約1700萬美元的交易特例。▪️老鷹： 得到雷霆的多爾特與獨行俠的內姆布哈德（Ryan Nembhard），送出前狀元里薩謝。▪️獨行俠： 送出內姆布哈德，獲得2024年狀元秀里薩謝。雷霆透過送走多爾特以及早前的相關交易，總計減少了高達2.24億美元的薪資與豪華稅支出，將球隊總薪資成功控制在「第二土豪線」之下。據Keith Smith分析，雷霆的奢侈稅賬單預計從約1.022億美元劇降至1,960萬美元左右。戰力上，雷霆將陣容重擔交給年輕後衛賈里德·麥凱恩（Jared McCain），隨着多爾特離隊，麥凱恩預計將迎來生涯首發機會，這也是他繼上賽季西部決賽繳出單場20分表現後，正式躋身核心輪換。老鷹隊則收穫了27歲的頂級防守側翼多爾特，他將與戴森·丹尼爾斯（Dyson Daniels）、尼基爾·亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）構建聯盟頂尖的防守側翼群。此外，老鷹透過此次運作，預計將在明年夏天騰出超過4000萬美元的薪資空間，為球隊未來的補強鋪路。獨行俠此役被評為「低價撿漏」的高明操作。儘管里薩謝身為狀元秀，但近期行情跌至谷底，價值面臨質疑，但獨行俠仍大膽承接其合約。分析師James Plowright認為，儘管狀元合約金額不菲，但若能在達拉斯完成轉型，這筆交易將極具價值。